Астропрогноз на 26 листопада: тарологиня розповіла, що робити в день справедливості та карми

26 листопада проходитиме під знаком правосуддя та карми, коли активізується енергія 8 аркану Справедливості. Цього дня кожен отримує те, що заслужив. Тож не варто хитрувати, обдурювати чи погано ставитися до ближніх.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка й тарологиня Ольга Соломка. За її словами, цього дня потрібно із вдячністю реагувати на події.

"І якщо з вами сьогодні трапляється щось не дуже позитивне, то подумайте про те, де ви могли накосячити. І з вдячністю реагуйте на якісь хороші події та подарунки, бо це означає, що ви все це заслужили", – зазначила вона.

12-й місячний день, що триває до обіду, розкриває серце і впускає туди більше любові та мудрості. Люди стають більш спокійними та поблажливим, прислухаються до думки інших, тож можна призначати перемовини й розв'язувати конфлікти, наголосила тарологиня.

За її словами, 13-й місячний день починається з 14:43 та підходить для отримання нової інформації, навчання, будь-яких групових занять – від виробничих зібрань до конференцій і родинних свят.

"Сьогодні можна підписувати угоди, розширювати сфери впливу, займатися бізнесом і різними фінансовими справами. Цілий день Місяць перебуватиме в Овні і це дороговказ до того, що потрібно діяти рішуче, і виявляти активність там, де вона потрібна, проводити короткі поїздки, раптові перевірки. Але не бажано брати із собою багато грошей, бо є небезпека їх імпульсивно витратити", – зазначила Соломка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка розповіла, що тиждень із 23 по 29 листопада буде непростим для України. Серед населення пануватимуть депресивні настрої та відсутність енергії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!