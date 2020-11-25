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Астропрогноз на 25 листопада: тарологиня порадила виявляти ініціативу

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25 листопада настає день лідерства, коли можна й потрібно виявляти ініціативу, показувати приклад, вести за собою. Цього дня починає діяти аркан Колісниці, активізується енергія воїна та переможця.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася тарологиня й прогнозистка Ольга Соломка. За її словами, 11-й місячний день, що триватиме в першій половині дня, теж сприятиме енергійності – наче нізвідки братимуться сили, і ми будемо ладні вчиняти небувалі вчинки.

Люди в цей час переповнені ентузіазмом, надзвичайно впевнені, готові рішуче діяти. Тому цього дня можна робити все те, що потребує енергії та сміливості, зазначила Соломка.

"12-й місячний день починається з 14:27, і це вже дещо інша історія, оскільки з'являється більше м'якості, милосердя, співчуття. І вже не хочеться нічого долати і ні з ким сперечатися, краще виявляти мудрість, домовлятися, згладжувати конфлікти й розв'язувати різні проблеми мирним шляхом компромісів", – сказала вона.

Тарологиня додала, що цілий день Місяць перебуватиме в знаку Овна, і цей вогняний знак може додавати рішучості, а іноді аж до гарячності та нерозважливості, тож варто буквально зусиллям волі себе стримувати і не йти напролом, уникати нетерпимості та поспішності.

"Зате добре знайомитися з людьми, зачаровувати їх своєю відкритістю й активністю, створювати різні союзи, які обіцяють бути яскравим спалахом на тлі сірих буднів", – зазначила Соломка.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Ольга Соломка
Місце
Україна
Тег
Гороскопи
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