Астропрогноз на 24 листопада: чим зайнятися в "день любові і гармонії"

Вівторок, 24 листопада, стане днем любові і гармонії, оскільки активізується 6 аркан Закоханих, який відповідає за контакти, почуття і красу. Тож рекомендується у цей день вирішувати усі справи, що стосуються цих питань. Ви сьогодні можете раптом захотіти купити нові прикраси, одяг, щось для житла – і все це може бути не стільки корисним, скільки красивим, бо хочеться прикрасити цю дійсність, починаючи з себе.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозист-таролог Ольга Соломка. Водночас вона зазначила, що цей день буде немов розділений на два, оскільки протягом нього триватиме два місячні дні, ще й Місяць змінює свій курс, що теж відображається і на нашій поведінці, і на бажаннях.

До обіду проживаємо 10 місячний день, коли дуже сильно на нас впливають традиції і краще займатись різними домашніми справами, або усім тим, що спрямовано на зміцнення традицій, родини, що повертає нам історичну память.

У цей же період, з ранку і до 12:44 Місяць перебуватиме у Рибах, що додає трохи сентиментальності та емоційності, тому зранку гарно вдаватимуться більш творчі заняття, коли потрібно спираючись на власний досвід та почуття, щось придумувати і втілювати це в життя.

З 14:12 розпочинається 11 місячний день і це один з найенергетичніших, найвдаліших і найсильніших днів місячного циклу. З'являється небувалий ентузіазм, впевненість і готовність звернути гори і викопати море. Тому можна завершувати все, на чому ви зупинилися через брак сил, діяти рішуче, втілювати задуми.

Але краще це все розпочати пізніше, бо Місяць буде без курсу з 12:44 до 17:04, і бажано на цей період не призначати нічого важливого, зайвий раз ніяк себе не проявляти, а в ідеалі – взагалі нічого не робити, просто відпочивати.

А от коли з 17:07 Місяць переходить в знак Овна, то тепер уже можна проявляти активність і оригінальність, втім, пам'ятаючи про тактовність і уникаючи зайвої імпульсивності. Цей вогняний знак додає рішучості, але не дуже дружить з точністю. Тому краще вирішувати короткотермінові справи, які вимагають сміливості, а от щось аналізувати і розраховувати на далеке майбутнє не варто. Зате можна призначати побачення, освідчуватися в коханні, крутити романи, які, хоч і обіцяють бути яскравими, але не надто тривалими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також тарологиня спрогнозувала непростий для України тиждень із 23 до 29 листопада. За її словами, серед населення пануватимуть депресивні настрої, а посадовці відкладатимуть важливі зустрічі.

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