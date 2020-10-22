Астропрогноз на 23 жовтня: тарологиня порадила, як провести день

23 жовтня активізується 5-й Аркан – Аркан Учителя та навчання, тому день буде дуже сприятливим для оволодіння новими знаннями і створення навчальних програм.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. За її словами, цього дня можна записуватися на курси або починати викладати. Зрештою, почитати або подивитися щось пізнавальне – усе лягатиме в благодатний ґрунт, і згодом принесе гарні плоди.

Цей день, за словами тарологині, також розділено на дві частини – сьомий і восьмий місячні дні. Сьомий місячний день триває з учорашнього дня і до 15.09, а восьмий вступає в права від 15.09 до 24 жовтня.

"У першій половині дня, як і вчора після обіду, панує сила слова, і всі слова, які буде сказано, матимуть чималу вагу і тенденцію збуватися. Тому стежте за тим, що випускаєте з вуст, не кажіть зайвого, не брешіть, а краще надихайте себе та інших на подолання перешкод і завоювання нових вершин. Також гарний час для слова друкованого, тому рекомендується писати, можна якраз сьогодні почати роботу над книгою", – порадила Соломка.

За її словами, восьмий місячний день – час переродження і трансформації, перебудовуються ритми організму, виділяється більше енергії і ви вже відчуваєте, що здатні почати життя спочатку.

"День активний, потужний, плани постійно змінюються, тому потрібно бути готовим до сюрпризів і експромтів. Можна братися за нові справи, вирушити в дорогу, змінювати роботу і місце проживання. Але бажано не перевантажувати організм враженнями і змінами. Усього потроху", – додала тарологиня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Соломка розповіла, що з 14 жовтня розпочався період так званого ретроградного Меркурія, який триватиме до 3 листопада. Це означає, що тепер нам буде на кого звернути свої проблеми. У ці дні не бажано купувати нічого значного і дорогого, не укладати відповідальних угод, не починати нових справ.