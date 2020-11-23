Астропрогноз на 23-29 листопада для України: захочеться впасти у сплячку до весни

Тиждень з 23 до 29 листопада стане непростим для України. Серед населення пануватимуть депресивні настрої та відсутність енергії. Посадовці також відкладатимуть важливі зустрічі та проєкти. Водночас економічна ситуація країни може покращитися завдяки кредитам.

Таким прогнозом для України на картах Таро ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка та тарологиня Ольга Соломка.

Суспільство

Дуже депресивний тиждень, коли немає сил та настрою ні на що, хочеться впасти у сплячку до весни і зайвий раз навіть не рухатися. Ну хіба що голови в людей ще працюють, обробляючи вхідну інформацію.

Політика

Усі перебувають в очікуванні, мало розуміючи, що насправді відбувається, але чітко усвідомлюючи, що інколи різні незрозумілі моменти потрібно просто перечекати, щоб не наламати дров. Тому й відкладаються різні зустрічі, зібрання та проєкти.

Економіка

Ситуація трохи покращується і звідкілясь таки надходять гроші в бюджет на покриття термінових виплат, але це можуть бути зовнішні запозичення, які збільшують залежність – їх же все одно доведеться повернути.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка розповіла, що в листопаді 2020 року в економіки країни продовжиться важкий період, через що політикам необхідно буде зібратися й працювати понаднормово. А градус напруги в суспільстві тим часом зростатиме.

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