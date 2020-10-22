Астропрогноз на 22 жовтня: вступає в силу аркан Свободи – можна "піти у відрив"

22 жовтня вступає в силу аркан Свободи, тому витатимуть волелюбні настрої, захочеться вирватися з-під пресу будь-яких обмежень, піти у відрив і сказати все, що ви думаєте.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. За її словами, цей день також стане сприятливим для того, щоб розірвати відносини, які вас обтяжували. Словом, отримати повну свободу.

"І Місяць, який перебуває в Козерозі, теж про це натякає, оскільки зараз не найкращий час для спілкування з владою, державними органами, отримання доходів, які теж певним чином обмежують нашу свободу", – сказала Соломка.

За її словами, шостий місячний день триватиме до 14.25, а сьомий – до 23 жовтня. Перша половина дня буде більш сприятливою для наукової діяльності, розумових вправ, приходу нових ідей.

"Сьогодні добре щось починати, але не дуже значне, пам'ятаючи все ж про ретроградний Меркурій, який блокує все нове. Утім, почати можна і з планів, зокрема бізнес-планів, розписавши всі варіанти просування і почавши все прораховувати. Також можна заводити нові контакти і знайомства, зокрема бізнесові. Тим більше, що ідеї, які сьогодні приходять, мають усі шанси бути успішними", – зазначила тарологиня.

Вона також наголосила, що друга половина дня буде ще активнішою й дуже сприятливою для тих, хто працює зі словом.

"Це саме той день, коли слово стає зброєю і може не тільки поранити, а й вбити, оскільки сьогодні слова набувають великого значення. Зате сьогодні можна переконати кого-небудь у чому-небудь. Збільшується впевненість у власних силах, легко вдається будь-яка робота. Саме зараз можна підходити до керівництва з проханням і пропозиціями і бути впевненим в тому, що вас вислухають, почують, правильно зрозуміють і вчинять справедливо", – підсумувала Соломка.

Раніше OBOZREVATEL публікував сексуальний гороскоп на жовтень 2020 року. Читайте також, які знаки Зодіаку будуть найбільш везучими цього місяця.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!