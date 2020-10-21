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Астропрогноз на 21 жовтня: вдасться налагодити зв'язки й укласти угоди

1.1т
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21 жовтня буде днем миру в усіх сенсах цього слова. Усе сприятиме заспокоєнню, вдасться налагодити зв'язки, помиритися з тими, з ким колись розсварилися.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. Вона розповіла, що місяць переходить у Козеріг, і це чудовий час для розв'язання справ із нерухомістю та організації різних заходів. Цього дня, за її словами, можуть зав'язуватися перспективні контакти з міжнародними партнерами й укладатися угоди.

"Сили продовжуємо накопичувати, тому за якісь важкі і складні справи краще не братися. Зате можна зустрічатися з людьми і формувати своє оточення", – порадила Соломка.

За її словами, за місячним календарем 21 жовтня – п'ятий і шостий місячні дні, п'ятий триватиме до 13.25, шостий – до 22 жовтня. У першій половині дня прекрасно працює логіка, тому час сприятливий для розв'язання різних відповідальних справ, виконання роботи, що вимагає точності й чіткості, суворого виконання інструкцій.

"А після обіду настає дуже гарний час для того, щоб дозволити собі трохи розслаблення і взагалі того, у чому ви собі відмовляли – відпочинок, смачну їжу або навіть трохи зігрівальних напоїв. Турботи можна перенести на потім, а сьогодні – утекти раніше додому або на природу, прихопивши із собою половину офісу, друзів або партнера. Тим паче, що сьогодні хороший день для всіх видів комунікації – хоч офіційного спілкування, хоч інтимного. Усі одне одного чудово розуміють, навіть думки уловлюють, а не тільки слова", – зазначила тарологиня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Соломка розповіла, що з 14 жовтня розпочався період так званого ретроградного Меркурія, який триватиме до 3 листопада. Це означає, що тепер нам буде на кого звернути свої проблеми. У ці дні не бажано купувати нічого великого й дорогого, не укладати відповідальних угод, не починати нових справ.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологічний прогноз
Місце
Україна
Тег
Гороскопи
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