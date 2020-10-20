Астропрогноз на 20 жовтня: тарологиня порадила віддати борги й бути більше на природі

20 жовтня стане сприятливим днем для того, щоб кудись підніматися: службовими сходами, владними кабінетами, над власними обмеженнями. Цього дня вступає у свої права аркан Суду, який відповідає за відродження й вертикальні зв'язки – з родом, начальством, вищими силами.

Цього дня варто віддавати борги, бути більше на природі, стригтися й дещо обмежити себе в харчуванні. Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. Вона розповіла, що за місячним календарем до 12.07 триває четвертий місячний день, а потім починається п'ятий і триває до ранку 21 жовтня.

"Поліпшується загальний енергетичний стан, уже хочеться щось планувати, складати списки, домовлятися, збільшується кількість контактів. Місяць зараз у Стрільці і це означає, що цього ранку добре вдаються юридичні питання, а також будь-які бюрократичні, тому можна ходити владними кабінетами і вас навіть там будуть радо зустрічати", – розповіла Соломка.

Тарологиня також зазначила, що в другу половину дня, на п'ятий місячний день, добре відстоювати свою думку, права, межі, тому що час сприяє сміливим людям, справжнім борцям, які стоять за правду і викривають нечесні схеми і брехню.

"Тільки будьте обережнішими, коли раптом захочеться викрити милу брехню своїх близьких – краще промовчати, якщо ви не хочете проблем і сварок. Сьогодні варто віддавати борги, бути більше на природі, стригтися і дещо обмежити себе в харчуванні, особливо не дуже корисними продуктами", – підсумувала Соломка.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!