Астропрогноз на 2 листопада: таролог розповіла, які питання краще вирішувати в день інтуїції

2 листопада – день, коли добре працює інтуїція і можна вирішувати ті питання, які залишалися для вас загадкою. Адже другого числа активізується енергія Жриці, персонажа мудрого, виваженого, повного спокою і пророкувань.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозист-таролог Ольга Соломка. За її словами, це саме той день, коли можна шукати пару, партнера, соратника, словом, якусь опору в цьому житті.

"Місяць у Тельці і це спонукає нас до матеріальної стабільності, за яку відповідає цей знак. Тому настає хороший час для того, щоб вкладати кудись гроші, вирішувати земельні та інші конфлікти. Якщо ще врахувати, що голова в цей період активно працює, ще й інтуїція щось там шепоче, то можна присвятити час вирішення різних питань, що стосуються матеріального забезпечення, вивчати страхові або пенсійні програми", – зазначила вона.

Майже весь світловий день, до 17:40 сьогодні триває 17 місячний день. І характеризується він тим, що емоції і радість можуть бити через край, захочеться свободи, може навіть трохи вакханалії.

За словами таролога, це сприятливий час для відносин у всіх їх проявах, для любові, спілкування, святкування в веселих компаніях, і просто дружніх і ділових зустрічей, які пройдуть дуже вдало.

"Але з 17:40 настає 18 місячний день. А це загрожує тим, що реальність може здатися не такою, як ви хочете її бачити. Сьогодні легко потрапити під чужий вплив, опинитися в омані, так що важливих рішень краще не приймати, а просто спостерігати за всім, що відбувається. Адже саме сьогодні ви можете побачити себе з боку, або вам повернеться те, що ви віддавали. Тому різких рухів краще не робити, з людьми бути коректними, а у вчинках – обережними", – зазначила Соломка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка розповіла, що потрібно встигнути зробити до Нового року різним знакам зодіаку.

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