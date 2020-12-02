Астропрогноз на 2 грудня: тарологиня порадила прислухатися до себе

2 грудня активізується енергія аркана Жриці, і цього дня поліпшується наша інтуїція – можна настільки заглибитися в себе чи в пошуки відповідей на певні запитання, що почати більше розуміти й усвідомлювати. Можуть навіть відбутися справжні осяяння.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозом на цей день. За її словами, 2 грудня корисно вимкнути весь сторонній шум навколо себе й прислухатися до тих думок, що раптово виникають, – вони будуть надзвичайно корисними, а інколи навіть геніальними.

"З ранку триває 18-й місячний день, що спонукатиме нас до спокійної праці та розв'язання звичайних буденних справ. Не призначайте нічого важливого та складного, розплануйте день так, щоб не напружуватись зайвий раз, щоб було більше вільного часу, який можна присвятити роздумам. А ще уважно прислухайтесь до того, що про вас сьогодні говорять близькі та колеги, друзі й супротивники, бо саме сьогодні можете почути про себе чистісіньку правду і зробити відповідні висновки", – сказала Соломка.

Вона зазначила, що з 17:22 розпочинається непростий 19-й місячний день, коли краще зайнятися очищенням душі, тіла та простору навколо себе та позбутися зайвого на всіх рівнях. А ще потрібно бути вкрай обережними зі словами та діями, бо будь-яка гостра ситуація може вийти з-під контролю й завершитися тривалим конфліктом.

"А от важливими справами краще не займатися, зустрічей не призначати, контракти й угоди не підписувати. Не підуть нині на користь жодні спонтанні рішення, нововведення чи реорганізації. Тому краще завмерти й нічого грандіозного не робити", – наголосила Соломка.

За її словами, Місяць входить у знак Рака з 05:32, отже, посилюється сентиментальність, емоційна нестабільність.

"І це зайвий раз налаштовує нас на те, що важливими справами краще не займатися. Хіба що налаштуватися на романтику, оскільки саме зараз люди стають більш чуттєвими, мрійливими, ніжними, а стосунки стають більш задушевними й емоційно наповненими", – зауважила експертка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тарологиня дала прогноз на грудень для України. За її словами, країну чекає складний період – економічні процеси руйнуватимуться, ціни зростатимуть, а в Кабінеті міністрів можливі перестановки, аж до відставки всього його складу. Крім того, може початися перезавантаження влади.

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