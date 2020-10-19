Астропрогноз на 19 жовтня: варто приділити увагу рідним і близьким

Ольга Соломка Гороскоп 08:30, 19.10.2020 Оновлено: 08:44, 19.10.2020

19 жовтня – хороший день для вирішення сімейних справ і для будь-якого прориву, оскільки енергії багато і її варто направляти на проблемні теми.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. За її словами, цього дня світ прояснюється, оскільки панує аркан Сонця. День також обіцяє бути радісним і наповненим, настрій – піднесеним і таким, "що хочеться обійняти цілий світ", стверджує тарологиня.

Соломка розповіла, що відповідають цьому настрою і місячні дні: на 19 жовтня припадає два місячних дні – 3 і 4, третій місячний день триває всього лише до 10.37, а четвертий продовжитися аж до ранку 20 жовтня.

"І це значить, що день хороший для аналізу, планування, зважування різних пропозицій. Здоров'я сьогодні варто поберегти, тому що сили тільки прибувають, тому краще в цей час проходити обстеження і взагалі дізнаватися різну потрібну інформацію, розсилати запити", – уточнила тарологиня.

Крім того, за її словами, також 19 жовтня варто приділити увагу рідним і близьким, миритися і любити.

"Місяць перебуватиме в Стрільці і це сприятиме вирішенню юридичних проблем, подачі різних документів, заяв, початку співпраці із зарубіжними партнерами. Загалом сили у людей прибувають, поліпшується настрій і стає навіть веселіше жити", – розповіла Соломка.

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