Гороскоп на 19 листопада для всіх знаків: тарологиня розповіла, як провести день

19 листопада – день потужної енергії, оскільки вступає в силу аркан Сонця – світила, яке дає життя. Цей день буде енергетично сильним та сприятливим для того, щоб заявляти про себе, ділитися результатами своєї праці, проявляти благодійність і вирішувати різні родинні проблеми.

Ексклюзивно для OBOZREVATEL тарологиня Ольга Соломка поділилася прогнозом на цей день.

За її словами, шостий місячний день, символ якого журавель, починається в 12:02 та обіцяє бути досить успішним – можна починати різні справи, які потребують чимало уваги і докладання сил.

"Також можна вирішувати фінансові та майнові питання, виносити на люди результати своєї праці, показувати свої таланти. Головне робити все це не через силу, не перенапружуючись, а у задоволення, до першої втоми", – зазначила вона.

Соломка повідомила, що з ранку Місяць перебуватиме у Козерогу, що теж спонукатиме до початку нових справ і до планування. У ці дні гарно працює голова, особливо ліва півкуля, що відповідає за логіку, тому можна щось обраховувати, аналізувати, писати важливі звіти.

"А от на вечір нічого важливого не плануйте, оскільки Місяць буде без курсу з 18:29 по 22:24. Тому жодних затримок на роботі, не беріть також і роботу додому, бо все одно голова не петратиме, тільки час втратите, який могли б присвятити відпочинку", – порадила тарологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка розповіла, що в листопаді 2020 року в економіці країни продовжиться важкий період, через що політикам необхідно буде зібратися і працювати понаднормово. А градус напруги в суспільстві тим часом буде рости.