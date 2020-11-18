Гороскоп на 18 листопада: у кого з'явиться можливість реалізувати все задумане

18 листопада в силу вступає аркан магії, тобто втілення ідей у реальність. У цей день збільшуються шанси реалізувати те, що замислили.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. За її словами, цей день обіцяє бути чарівним. Енергії багато не доведеться витрачати, але все ж щось робити треба.

"Зміцнює цю тенденцію і п'ятий місячний день, що розпочинається об 11:07, символ якого єдиноріг. Цей день сприятиме тому, що саме сьогодні вже можна побачити результати своїх дій, але за умови, що ви будете наполегливо йти до своєї мети, виявляти творчість та активність, бо сидіти рівно й очікувати на здійснення мрій – так собі ідея. А ще сьогодні рекомендується втілювати зміни, завершувати давно розпочаті справи. Не варто сьогодні починати щось нове і вести фінансові справи", – порадила Соломка.

Утім, за словами тарологині, Місяць нині в знаку Козерога, тож можна розраховувати на те, що добре працюватиме не лише уява, але й логіка, що підходить для виконання робіт, де потрібна точність, математичні розрахунки та чітке виконання інструкцій.

"Люди сьогодні будуть більш відповідальними й практичними, зокрема й у стосунках. Тож романтичні нюанси краще відкласти на інший час, а от співпрацювати з колегами, шукати соратників та формувати надійну команду – цілком вдала ідея", – додала психологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка озвучила прогноз для України на 16-22 листопада. За її словами, тиждень видасться досить напруженим.