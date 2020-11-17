Гороскоп на 17 листопада: тарологиня порадила більше відпочивати

17 листопада стане сприятливим для того, щоб заявити про себе. У цей день активізується аркан Зірки, а це все, що стосується слави, популярності та отримання послань. Водночас день краще провести у спокої та більше відпочивати.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася тарологиня та прогнозистка Ольга Соломка.

Вона порадила бути уважнішими до різного роду інформації і робити все, щоб потрібні дані про вас надходили туди, куди потрібно.

"Скажімо, якщо ви шукаєте роботу, то обновіть і надішліть резюме, а якщо хочете, щоб про вас дізналося якомога більше людей, то опановуйте навички самопрезентації та реклами", – зазначила вона.

Прогнозистка також зауважила, що загалом день не сприяє бурхливій активності – з 09:54 до 18:34 Місяць буде без курсу і тільки потім переходить у знак Козерога. Це сигнал про те, що краще в цей час виконувати свої звичні функції, більше відпочивати.

Четвертий місячний день, що починається з 09:58, теж варто провести спокійно і бажано на самоті, можна на природі, продовжуючи вже розпочаті справи, порадила Соломка.

"А ще можна зайнятися збиранням та обробленням інформації, аналізом уже наявних даних. І як би вас не провокували на конфлікти, сьогодні потрібно їх категорично уникати. Місяць входить у знак Козерогу з 18:34 і відтоді можна щось планувати, рахувати і взагалі застосовувати логіку й виконувати роботу, яка потребує чіткості, точності і відповідальності. Що ж стосується взаємин, то вони нині не сприятимуть романтиці, зате у стосунках з’являється більше розсудливості та практичності", – зауважила психологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка озвучила прогноз для України на 16-22 листопада. За її словами, тиждень видасться досить напруженим.