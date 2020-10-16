Астропрогноз на 16 жовтня: тарологиня порадила зменшити активність і записати плани

16 жовтня відповідає аркан Башти, це означає, що цього дня може руйнуватися те, що давно і наполегливо будувалося. Необережним словом чи рухом можна звести нанівець усе, що колись було важливим і в що було вкладено чимало сил.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. Вона наголосила, що водночас такі руйнівні енергії можна використати для того, щоб розчистити собі простір для справді важливих речей. І зруйнувати те, що вже давно віджило своє і заважає новому і прогресивному.

Тарологиня зазначила, що посилюється руйнівний вплив дня ще й 29-м місячним днем, символ якого Спрут і вважається одним із найскладніших днів місячного циклу. Сьогодні не бажано починати важливих справ, вирушати в дорогу, купувати щось значне, зустрічатися з важливими людьми.

"І взагалі краще менше рухатись і берегти себе, бо сили в багатьох зовсім закінчилися, можуть виникати якісь незрозумілі страхи і навіть паніка, яка не кращий порадник. Також потрібно обмежити спілкування і харчування, щоб зайвий раз не навантажувати організм", – розповіла Соломка.

Крім того, вона повідомила, що ближче до ночі 16 жовтня народиться новий місяць і починається перший місячний день, що триватиме з вечора (22:32) і до ранку 17 жовтня (7:26).

"І цей перший день, точніше ніч, також непростий і нервовий, знижується продуктивність мозку й увага. Але ми цього майже не помітимо, бо більшість буде спати", – сказала вона.

Перший місячний день сприятливий для того, щоб запланувати наступні 30 днів нового місячного циклу. І краще це робити в письмовій формі, щоб і самим краще сформулювати, і потім приємно було із почуттям виконаного обов'язку викреслювати виконані плани чи здійснені мрії.

"Тому ввечері беріть папір і пишіть те, що хочете здійснити, або чого хочете від цього життя на найближчий місяць. А потім заховайте цей список десь подалі, щоб якось знайти і здивуватись, скільки ви всього встигли зробити й досягти. Або не встигли", – порадила тарологиня.

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