Астропрогноз на 16-22 листопада для України: яким буде тиждень

Тиждень із 16 до 22 листопада в Україні видасться досить напруженим. Суспільство намагатимуться підкупити та придушити будь-які спроби його спротиву, економіку накриє хвиля неплатежів, а конкурентні політичні сили запідозрять у змовах.

Ексклюзивно для видання OBOZREVATEL психологиня і прогнозистка Ольга Соломка озвучила прогноз для країни на другий тиждень листопада.

Суспільство. Зростає рівень загального незадоволення і навіть агресії, можуть бути якісь зіткнення і протистояння, за досить жорстким сценарієм. І будуть підкупляти людей для того, щоб активізувати оці жорсткі протистояння чи загострити їх для певних цілей. Хтось зацікавлений у крові та у придушенні спротиву.

Політика. Відбуваються переговори і певні домовленості між різними політичними силами щодо подальших дій. Причому, це можуть бути досить протилежні сили, яких важко запідозрити у змові. Але земля кругла, а домовлятися все одно доведеться.

Економіка. Назріває криза неплатежів. Всі економічні процеси завмирають, багато хто перестає платити і взагалі кудись рухатись, все зупиняється. Немов усі складають руки на грудях і дивляться, що з того всього вийде, чим закінчиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, озвучено також прогноз для України на листопад. Прогнозистка зазначила гостру необхідність політикам зібратися і працювати понаднормово.

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