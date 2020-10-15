Астропрогноз на 15 жовтня: тарологиня попередила про спокуси
15 жовтня за системою "22 аркани" за добові ритми відповідає аркан "Диявола", тому активізуються різні спокуси, створюються або проявляються залежності.
Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. За її словами, в цей день захочеться зробити щось незвичне, може потягнути до різних задоволень, часом, не зовсім здорових і законних.
"Просто треба знати певну міру і відповідальність за свої бажання. Сьогодні вас можуть провокувати, перевіряти і випробовувати. Тому будьте уважні до людей і до того, що вони вам повідомляють і до чого спонукають", - порадила тарологиня.
Вона зазначила, що в 28 день за місячним календарем Місяць буде знаходитися в Терезах, що є сприятливим часом для спілкування, наведення порядку і краси, створення гармонії навколо.
Тому Соломка порекомендувала займатися творчістю, копатися в квітнику і городі, щось садити або пересаджувати. Бажано підтримувати в собі гарний настрій і формувати добрі наміри.
"Втім, зайвий раз активність краще не проявляти, пам'ятаючи, що дні перед народженням нового Місяця краще провести в тиші, зосередженості і уповільненні", – зазначила тарологиня.
Також вона порекомендувала займатися справами, які не вимагають подолання перешкод і подвигів, адже в такі дні стійкості організму трохи буде не вистачати.
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