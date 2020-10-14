Астропрогноз на 14 жовтня: тарологиня порадила, як провести день

14 жовтня (за системою "22 аркани" 14 число – це аркан Помірності), краще присвятити спокійним заняттям та поводитися помірковано. Цей день сприятиме спокою та мистецтву.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. За її словами, 14 жовтня краще займатися своїми звичними обов'язками, присвятити день спогляданню за природою, милуванню картинами, відвідуванню вистав та різних творчих заходів, але бажано спокійних.

"День сприятиме спокою, мистецтву, творчості, задоволенню від малих і, здавалось би, незначних речей. Та й поводитися сьогодні краще помірно і помірковано, задовольнятися тим, що є, трохи уповільнитися для того, щоб побачити красу цього світу в усіх його проявах", – зазначила тарологиня.

За її словами, таку врівноважену тенденцію підтверджують і місячні цикли, адже Місяць у цей 27 місячний день усе ще перебуває у Діві. Це означає, як стверждує Соломка, що краще зосереджуватися на внутрішніх питаннях життєдіяльності, здоров'я, харчування.

"Це період для копіткої роботи, де потрібні спокій та увага, приміром, як у бухгалтерії, чи для оформлення паперів, наукової діяльності. Також сьогодні можна вирушати у недалекі мандри – щоб відкрити цей світ зовсім із несподіваного боку. Або прибирати свій простір від зайвого – викинути все порване і поламане, віддати непотрібні речі, почистити комп'ютер, стіл, шафи. Тобто присвятити час звичній і зосередженій роботі", – зазначила тарологиня.