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Астропрогноз на 14 грудня: тарологиня дала поради на день затемнення

5.2т
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14 грудня стане днем помірності й заспокоєння. Цього дня особливо важливо зберігати спокій і провести час без особливих сплесків та емоцій, адже на людей діятиме сонячне затемнення.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка і тарологиня Ольга Соломка. Вона зазначила, що перебувати у рівновазі може допомогти спокійна музика та будь-яка творчість, перебування на природі, спокійні заняття, медитація.

"З ранку і цілий день триває 30 місячний день, аж до 18:16, коли відбувається сонячне затемнення, народжується новий місяць і розпочинається перший день нового місячного циклу. Отже, весь день можна підбивати попередні підсумки і цього місяця, і всього року дивитися, що вам вдалося зробити, а над чим ще потрібно попрацювати", – сказала вона.

Соломка також зазначила, що цього дня варто завершити усі справи, які цього потребують, віддавати борги, вибачати і просити вибачення, очищувати простір і готуватися до нового.

"Повне сонячне затемнення відбудеться о 18:16. І це сприятливий період для закладання підвалин подальших звершень, тож можна мріяти, планувати, прописувати стратегії і замальовувати ескізи своїх майбутніх перемог. І краще це робити наодинці, і не навантажувати себе більше нічим. Особливо не рекомендується вирішувати фінансові питання, укладати угоди та взагалі ухвалювати серйозні рішення", – підкреслила експертка.

За її словами, місяць перебуватиме у Стрільці із самого ранку і це додаватиме спокою та стабільності, хоча рівень активності та життєрадісності підвищиться, а життя "вже не здаватиметься таким похмурим".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тарологиня Ольга Соломка дала прогноз для всіх знаків за картами Таро на тиждень з 14 до 22 грудня. За її словами, цими днями у Водоліїв вирішаться матеріальні й майнові питання, Близнюки, раптово для себе, можуть отримати несподівані навички, а Овнів чекають зустрічі зі старими приятелями.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Ольга Соломка
Місце
Україна
Тег
Гороскопи
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