Астропрогноз на 11 листопада: що робити в "день сили"

День обіцяє стати дуже потужним, адже сьогодні вступає в свої права 11 аркан – аркан Сили. Тому енергії повинно бути в надлишку. А з огляду на те, що сьогодні ще і 11.11, то відбувається посилення всіх тенденцій числа 11, тобто аркана Сили. А це означає, що енергії буде вдвічі більше і розпорядитися нею потрібно дуже грамотно, а не витрачати на щось пафосне і непотрібне. Саме сьогодні захочеться раптом зробити щось грандіозне, вибухове, щоб і вам запам'яталося, і люди оцінили.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозист-таролог Ольга Соломка, зазначивши однак, що свої негативні тенденції може підсунути 26 місячний день, який починається о 01:25 і символ якого болото.

День вважається несприятливим для будь-яких справ, не варто приймати важливі рішення, мандрувати чи займатися бізнесом. Але можна робити якусь одноманітну роботу, що вимагає додаткових зусиль, чи ту, що не дуже подобається, приміром, фізичну: копати, прибирати, важке носити. Просто назвіть цю працю подвигом і поставте у обов'язковий план на день. А наприкінці дня із захопленням констатуйте про те, що таки здійснили подвиг.

Особливу увагу варто звернути на період з 12:58 до 18:09, коли Місяць буде без курсу. І у цей час краще відпочити чи зайнятися чимось легким і ненавязливим, щоб не натворити чогось зайвого.

Місяць перебуватиме у Діві до 18:05, а потім переходить у Терези. Тож до вечора можна робити те, що потребує ретельності та зосередженості, вчитися, читати, рахувати, складати звіти. А ввечері вже можна спрямувати свої зусилля на встановлення гармонійних стосунків, ділових та особистих, коли буде сприятливий час для знайомств, побачень, зав'язування стосунків, що обіцяють бути особливими і тривалими. Адже Місяць у Терезах допомагає з'єднати гармонійних партнерів, у стосунках вдало поєднуються і почуття, і взаємні вигоди.

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