Астропрогноз на 11 грудня: поради від тарологині на день

У п'ятницю, 11 грудня, настає день Сили, коли додається енергії та можна зробити безліч справ. Цей день варто провести не серед людей та у клопотах, а зосередившись передовсім на собі, на власному очищенні та самоусвідомленні.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка. Вона зазначила, що 27-й місячний день триває з 03:10 і це гарний час для самопізнання та прозріння.

"Сьогодні збільшується вірогідність знайти вихід зі складних ситуацій і пожинати плоди попередніх періодів. Одно слово, день обіцяє бути дещо скромним і самообмежувальним, спробуйте прожити його тихо й бездоганно, майже як святий. Рекомендується медитувати, голодувати, миритися й ладнати всі конфлікти, повертати борги та займатися благодійністю", – зауважила експертка.

За її словами, Місяць зранку входить у знак Скорпіона і це додає емоційності, аж до нервозності та агресивності.

"Тому зараз краще спілкування звести до мінімуму, особливо там, де ви точно знаєте або підозрюєте, що можуть виникнути конфлікти. Утім, інколи потрібно дати рішучу відсіч, хоч би і через конфлікт. День якраз сприяє очищенню від залишків минулого – це й викидання старих речей, і розрив непотрібних зв'язків", – сказала Соломка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала гороскоп для всіх знаків за картами Таро на тиждень 7-12 грудня. За її словами, ці дні будуть повними змін і нових можливостей.

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