Астропрогноз на 10 листопада: можна покладатися на удачу

Сьогодні можна покладатися на удачу, тому що день проходить під керівництвом 10 аркана – Колеса фортуни. Тому можливі різні сюрпризи і несподівані виграші, а щастя раптово нападає там, де його не чекали. А ще в цей день велика ймовірність переконатися в тому, що земля кругла, за поразкою слідує удача, а найтемніша – перед світанком.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. За її словами, з 00:03 починається 25 місячний день, символ якого черепаха. І це привід прожити цей день спокійно, більше зосередившись на собі, прислухаючись до внутрішнього голосу душі. Завдяки сьогоднішній надчутливості підсвідомість підкаже і подальші кроки, і найкращі шляхи до успіху, допоможе оминути різні пастки та обійти перепони.

Нині не варто призначати якісь важливі справи чи перемовини, уникати великих компаній та скупчень людей. В ідеалі провести час наодинці, виконуючи звичну буденну роботу, або й взагалі влаштувати собі вихідний. Можна вирушати у дорогу, але не спішити, усвідомлюючи важливість попередньої підготовки і враховуючи примовку про "тихіше їдеш - далі будеш".

Місяць зараз перебуває у Діві, і це означає, що в людях проявлятиметься практичність, відповідальність, уважність, обережність і раціональність. І це найкращий час для роботи, що вимагає точності і зосередженості, приміром, для складанню звітів, бюджетів, оформлення важливих паперів, написання наукових праць.

Щоправда, нині не найкращий час для романтичних стосунків, бо надто вже вони будуть прагматичними. Але добре встановлювати практичні та ділові взаємовигідні контакти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також тарологиня спрогнозувала на тижні з 9 по 15 листопада продовження критичного періоду в Україні: зростає рівень агресії в суспільстві, міграція і "перефарбування" політиків та нестабільно працююча економіка.

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