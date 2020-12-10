Астропрогноз на 10 грудня: тарологиня розповіла, що робити в день Фортуни

10 грудня вступає в силу Аркан Фортуни, що сприяє раптовому везінню, особливо коли цього зовсім не очікуєш. Цього дня варто забути все, про що вас попереджали, й покладатися на удачу.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозом на цей день. За її словами, водночас 26-й місячний день, що починається з 01:47, вчить нас бути скромними й більше мовчати і про свої знання, і про досягнення.

"Цього дня можна піддатися ілюзії власної значущості, повірити в те, що ви – везунчик долі і вже не працювати над собою. І з вашого везіння вийде пшик", – сказала вона.

Також експертка порадила не витрачати сили на порожні балачки, на необов'язкові контакти та пустопорожню активність просто заради того, щоб зробити вигляд, що ви працюєте.

"День вважається несприятливим для багатьох справ, наприклад переговорів, укладання угод, розв'язання фінансових чи бізнесових питань. Але все ж можна виконувати щоденну рутину. Просто робіть те, що маєте робити, згідно з розпорядком дня та штатного розпису, не виявляйте зайву ініціативу і не ухвалюйте серйозних рішень. Зрештою, якщо не знаєте що робити, то безпрограшний варіант – прибирати все навколо себе й викидати зайве", – зазначила Соломка.

Вона також повідомила, що Місяць перебуватиме в Терезах і це теж гарний дороговказ до того, що не варто ухвалювати важливі рішення й вимагати цього від інших, бо в цей час людям притаманно дуже довго вагатися, витрачаючи час та сили на цей процес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала гороскоп для всіх знаків за картами Таро на тиждень 7-12 грудня. За її словами, ці дні будуть повними змін і нових можливостей.