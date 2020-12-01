Астропрогноз на 1 грудня: тарологиня розповіла, як провести день могутності

1 грудня наступає День могутності, змоги, впевненості в собі, адже вступає в силу аркан Мага. Це означає, що можуть порушуватися питання реалізації себе як фахівця та людини. Також виникатиме бажання заявити про себе на весь світ – щоб усі навколо знали про всі ваші знання, досвід, таланти й можливості.

Тарологиня й прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала астропрогноз на 1 грудня. За її словами, цього дня захочеться свята та спілкування.

"У 17-й місячний день не до роботи буде. Більше захочеться свята, спілкування, знайомств – він спонукатиме до радості та внутрішньої свободи, до зустрічей, любові, творчості. Можна планувати презентації, рекламні кампанії, але краще влаштувати свята та вечірки, відкинувши всі проблеми й турботи. Бо не варто сьогодні вирішувати якісь важливі питання, вести серйозні перемовини і взагалі покладати на цей день якісь надзвичайні сподівання", – сказала експертка.

Утім, вона наголосила, що зі святами потрібно встигнути до 16:39, оскільки потім почнеться 18-й місячний день і настане гарний період для спокійної індивідуальної роботи, коли потрібно приділяти увагу дрібницям, виявляти гнучкість і прислухатися до того, що вам говорять.

"Усе ще не варто братися за важливі справи та складні проєкти, вести переговори та зайвий раз виявляти активність. А враховуючи, що Місяць буде без курсу з 06:21 і триватиме аж до ранку, то це ще один привід не розпочинати щось нове, а завершити тему очищення, що піднялася разом із повнею та затемненням. Тож плануємо навести лад у домі, на робочому столі чи в комп'ютері, очистити пошту чи список друзів. І загалом більше відпочивати й робити все на втіху, досхочу, а не примушуючи й долаючи власний спротив", – зазначила тарологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала прогноз на тиждень із 30 листопада по 6 грудня. За її словами, він обіцяє принести гроші й нові починання. Фінансові надходження чекають Скорпіонів і Водоліїв, Близнюків і Левів – успіхи в роботі. Рибам радять провести час із сім'єю.