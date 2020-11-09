Астропрогноз для України на тиждень із 9 до 15 листопада: продовжиться критичний період

На тижні з 9 до 15 листопада в Україні триватиме критичний період: зростає рівень агресії в суспільстві, міграція і "перефарбування" політиків і нестабільно працююча економіка, яка однак може покривати найнеобхідніші статті витрат.

Ексклюзивно для видання OBOZREVATEL психологиня і прогнозистка Ольга Соломка озвучила прогноз для країни на другий тиждень листопада.

Суспільство

Зростає напруга і градус агресії. Оскільки немає згоди і все в державі працює абияк, у людей з'являється стійке бажання розвалити все до самої основи, оскільки наводити лад у тому, що розсипається, немає ніякого сенсу. Можливо, все ясніше видніється перспектива дострокових виборів.

Політика

Може статися якась міграція політиків, коли вони, раніше прив'язані до однієї сили, відчують свободу і долучаться до іншої. Тобто можемо побачити чи то перефарбування різних персоналій, чи то звільнення від залежностей і зобов'язань.

Економіка

Зовсім не до жиру, маємо більше проблем, ніж досягнень. Панує розбрат і серед керівництва економічним блоком, оскільки права рука не знає, що робить ліва, а запитати не хоче або соромиться. Але економіка якось потроху працює, покриваючи найнеобхідніші статті витрат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, озвучено також прогноз для України на листопад. Прогнозистка зазначила гостру необхідність політикам зібратися і працювати понаднормово.

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