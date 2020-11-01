Астропрогноз для України на листопад: країну чекає важкий місяць

У листопаді 2020 року в економіки країни продовжиться важкий період, через що політикам необхідно буде зібратися й працювати понаднормово. А градус напруги в суспільстві тим часом зростатиме.

Ексклюзивно для видання OBOZREVATEL психологиня і прогнозистка Ольга Соломка озвучила прогноз для України на останній місяць осені.

Суспільство. Зростає рівень та градус критики, люди починають дедалі активніше проявляти себе, своє незадоволення, свої побажання. Незважаючи на карантинні обмежувальні заходи, відбувається рух, пересування, переїзди.

Політика. Починається тяжка робота, і ті, хто стоїть біля керма всіх політичних процесів, тепер змушені дуже напружуватися, працювати понаднормово. Від влади надходять нові заманливі пропозиції, дуже милі, привабливі, але нездійсненні.

Економіка. Грошей зовсім небагато, надходження не дуже великі, економіка як слід не працює. Тож уряд намагається латати дірки, перетягуючи їх із однієї статті витрат на іншу. Відбуваються цілі війни за ці гроші, коли одні інституції щосили переконують, що фінансування потрібне саме їм.

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