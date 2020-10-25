Прогноз для України на тиждень: астрологиня сказала, як пройдуть вибори й чи посилять карантин

Психологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для видання OBOZREVATEL озвучила прогноз для України на найближчий тиждень – з 26 жовтня до 1 листопада.

Вона розповіла, що, найімовірніше, Україні загрожують нові жорсткі обмеження, а на місцевих виборах 25 жовтня можливі маніпуляції під час перерахунку голосів.

Суспільство

Можливо, нам загрожує черговий локдаун, тому що все поступово зупиняється, і транспорт частково теж, уже не скрізь можна їздити, і знову всі, хто може, переходить на дистанційний робочий режим, з'являються складності з роботою і з усіма налаштованими життєвими процесами.

Політика

Фактично вибір був без вибору, оскільки можливі маніпуляції під час перерахунку голосів, підкуп і інша нечесна гра на місцевих виборах. І цей тиждень ніби стоятиме на паузі, тому що на деякий час усе завмирає в очікуванні результатів і переформатування політичних сил.

Економіка

Хоча витрати з бюджету знову зростають, з'являється надія на поліпшення стану, можливо, через якісь зовнішні надходження або запозичення. Плюс в уряді й керівництві фінансово-економічним блоком можемо вже побачити професіоналів.