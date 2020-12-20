Для когось це вже не новина, а когось доведеться розчарувати: загальні для всіх знаків Зодіаку прогнози описують аспекти лише від зовнішніх планет до одного шише вашого Сонця. І жодних більше показників описати не можуть, тому що у кожного з вас вони знаходяться в різних знаках: наприклад, Місяць в одному, Венера в іншому якомусь знаку, Марс в третьому... У кожному гороскопі, крім Сонця, ще близько двох десятків важливих показників, які неможливо врахувати в "загальних прогнозах для всіх знаків Зодіаку".

Сонце в астрології – це соціальна реалізація людини: справа, якою вона зайнята, її професія, робота; профільне навчання; особисті досягнення, які можна продемонструвати суспільству, схильності і таланти; соціальний статус, соціальна активність. Словом, це опис вашої особистості в суспільстві.

Всі інші дані – про ваше здоров'я, про матеріальне і фінансове становище, про відносини, про любов, про близьких людей, про поїздки та придбання аспекти до Сонця від зовнішніх планет в прогнозі НЕ МІСТЯТЬ. Визначити їх можна тільки за іншими показниками вашого персонального гороскопу, складеного на підставі вашої особистої натальної карти.

Тому називаємо речі своїми іменами і в якості передноворічного подарунка отримуємо опис аспектів до вашого Сонця від зовнішніх транзитних планет на 2021 рік. Тобто мова піде про вашу реалізації в соціумі наступного року в основних рисах.

Більш конкретні, подієві аспекти до Сонця (від ближніх планет) в загальних прогнозах перерахувати просто неможливо. Інакше довелося б описувати положення Сонця окремо в кожному з 360 градусів зодіакального кола. Адже ваше Сонце знаходиться не просто в якомусь знаку Зодіаку, а в конкретному градусі цього знаку. За такими індивідуальними подробицями потрібно особисто звертатися до астролога.

Для більшої точності розрахунки зроблені не за знаками Зодіаку, а як це і належить - за датою народження: орієнтація на 5-е, 15-е і 25-е число кожного місяця.

Якщо дата вашого народження...

НА ПОЧАТКУ СІЧНЯ:

Найбільш значущими для вас стануть теплі місяці року. У цей час можливі приємні сюрпризи і щасливі випадки. Або ж це просто буде період, коли все складається так, як треба, і навіть краще.

Наприкінці весни і в середині літа постарайтеся не звалювати на себе занадто багато справ, але навіть якщо трапляться аврали на роботі (в навчанні), ви з ними впораєтеся.

В СЕРЕДИНІ СІЧНЯ:

Весь рік можуть відбуватися значні зміни або протягом року одна істотна зміна роботи, виду діяльності, соціального статусу.

Деталі будуть залежати від інших показників персонального гороскопу. Але однозначно одне: для вас це рік змін, пов'язаних з вашим становищем або статусом в соціумі.

Якщо дата вашого народження ближче до 10 січня, в прийдешньому році вам корисно мріяти і будувати плани!

В КІНЦІ СІЧНЯ:

Найбільш напруженим для вас стане початок року. Взимку відразу кілька планет будуть зачіпати ваше Сонце, створюючи несприятливі аспекти.

На початку року постарайтеся не надто покладатися на удачу, весь рік контролюйте, наскільки реалістичні ваші бажання і плани, не давайте себе обманювати, дотримуйтеся законів і правил.

Будьте відповідальними та виконавчими.

НА ПОЧАТКУ ЛЮТОГО:

Початок року обіцяє безліч справ, які вимагатимуть вашої участі. В основному це будуть приємні заняття!

Навесні будьте особливо відповідальними на роботі, не порушуйте правила і приписи, а також проявіть увагу до старших близьких людей і в стосункам з начальством. В цей час можливе звернення в офіційні інстанції і оформлення документів.

Це період серйозності і чесного виконання своїх обов'язків. Особливо для тих, хто народився в найперших числах лютого.

З другої половини літа до середини осені можливі неприємні сюрпризи або просто не дуже вдалий для вас час.

В СЕРЕДИНІ ЛЮТОГО:

Ваше Сонце 2021 року буде вільно від тривалих аспектів. Тому вам краще орієнтуватися на свій індивідуальний прогноз, який можна отримати у астролога.

Тільки лише єдиний Юпітер протягом року кілька разів складе короткі за тривалістю з'єднання з вашим Сонцем. Це будуть періоди акцентів на вашій соціальній діяльності (роботі, навчанні), вашої самореалізації, взагалі, на вашому житті. Такі періоди найбільш вірогідні в середині весни, в кінці літа і в кінці року.

В КІНЦІ ЛЮТОГО:

Непоганий рік для вашої особистої реалізації. Можна робити будь-які кроки в професійній і будь-який інший сфері, пов'язаній з вашими особистісними проявами – особливо на самому початку року, потім влітку і в кінці року.

Для народжених в останніх числах лютого восени буде нетривалий період напруги через зовнішні фактори, що не залежать від вас.

НА ПОЧАТКУ БЕРЕЗНЯ:

У січні на вас чекає напружений період, з яким можна впоратися, якщо не звалювати на себе занадто багато справ і в усьому дотримуватися правил і приписів.

В кінці весни можуть відбутися не найкращі зміни або просто життя буде здаватися занадто важким.

Однак вже влітку ви зможете отримати від життя приємні сюрпризи і зумієте скористатися щасливим збігом обставин: все літо ваше Сонце перебуватиме під тривалим гармонійним аспектом від Урану, тому навіть найсміливіші і неординарні ваші рішення ви легко втілету в життя.

В СЕРЕДИНІ БЕРЕЗНЯ:

Досить різноманітний вплив на ваше Сонце спричинятимуть планети в прийдешньому році. Причому цей вплив часто буде одночасно і позитивним, і напруженим.

Наприклад, на початку року можливі найполярніші події – як приємні, так і не дуже. Те ж саме стосується і літа, особливо його середини.

Також весь рік ваше Сонце перебуватиме під впливом Нептуна. Особливо сильно це відчують ті, хто народився ближче до 10 березня. А значить, ви можете не зовсім реалістично оцінювати ситуацію. І в той же час цей аспект може відкрити для вас нові горизонти...

Сумбурний і суперечливий рік.

В КІНЦІ БЕРЕЗНЯ:

Ваше Сонце в прийдешньому році буде вільно від тривалих аспектів. Лише на самому початку року очікується короткий сприятливий період, коли воно опиниться у виграшній позиції.

А в кінці зими, навпаки, ненадовго потрапить під напружений аспект, який ви можете навіть не помітити, настільки він буде швидкоплинним.

Тому деталі свого прогнозу на 2021 рік за іншими позиціями гороскопу вам слід дізнаватися на персональній консультації з астрологом.

НА ПОЧАТКУ КВІТНЯ:

Головною планетою, що впливає на ваше Сонце в прийдешньому році, стане Юпітер. Але його вплив буде коротким за тривалістю, хоча і багаторазовим. Виражатися він може в насиченості життя подіями.

Взимку це буде позитивний вплив, а влітку і в самому кінці року напружений.

Проте, в травні і на початку літа ще один аспект до вашого Сонця допоможе відрегулювати важливі позиції вашого соціального становища. У цей час можна займатися питаннями, пов'язаними з роботою, навчанням, з офіційними організаціями, органами влади, з усім, що має стосунок до регламенту, порядку і законів.

В СЕРЕДИНІ КВІТНЯ:

Не можна сказати, що для вашого Сонця прийдешній рік буде гармонійним. Напружений аспект від Плутона весь рік то сильніше, то слабше стане створювати проблеми і небажані для вас зміни.

Але немає лиха без добра: на місці зруйнованого старого обов'язково з'явиться щось нове.

Тим більше, що Юпітер 2021 року буде радувати вас вдалими періодами в кінці зими – початку весни і наприкінці літа – в першій половині осені, додаючи в життя оптимізму.

В КІНЦІ КВІТНЯ:

Самий напружений період очікує вас цієї зими: відразу кілька негативних аспектів впливатимуть на ваше Сонце.

На щастя, інша частина року буде більш успішною, особливо в другій половині весни, в першій половині літа і в самому кінці року.

Єдине застереження: восени не довіряйте неперевіреній інформації, не будуйте нереалістичних планів і не вступайте в сумнівні оборудки.

НА ПОЧАТКУ ТРАВНЯ:

Взимку постарайтеся не завантажувати себе зайвими справами, але і не потурайте своїм примхам. Взагалі, з обережністю приймайте рішення: краще від чогось утриматися, ніж дозволити собі зайве...

В кінці весни стежте за дотриманням законів і правил, не сперечайтеся з начальством і представниками влади.

У липні – серпні можна очікувати чогось незвичайного, нетипового для вашого життя, нового для вас.

У СЕРЕДИНІ ТРАВНЯ:

Особливо сприятливим стане для вас початок року.

В кінці зими і навесні постарайтеся контролювати свої бажання, не потурайте своїм примхам, так як це може обернутися для вас неприємними наслідками.

Також не найвдаліші періоди очікуються в кінці літа і в кінці осені: на вас звалиться занадто багато справ, які доведеться вирішувати.

В КІНЦІ ТРАВНЯ:

Початок року буде дуже успішним в тому, що стосується врегулювання ваших юридичних, соціальних, кар'єрних та інших офіційних справ.

Якщо вам потрібно буде звертатися в різні інстанції, оформляти документи, зробіть це до лютого.

А ось в теплу пору року постарайтеся не йти на поводу у своїх бажань: не всі з них в 2021 році так вже обов'язково виконувати.

Це особливо актуально, так як цьогоріч ваше Сонце перебуватиме в з'єднанні з кармічною точкою гороскопу, яка відповідає за виконання людиною своїх обов'язків.

Дуже бажано для вас в цьому році зробити максимально корисного для реалізації свого призначення в житті – в чому б воно не полягало.

НА ПОЧАТКУ ЧЕРВНЯ:

Два найбільш гармонійних періоди складуться для вас в лютому і в кінці весни.

Але і в інший час не очікується нічого негативного. Однак перша половина року буде значущою для вас у зв'язку з з'єднанням вашого Сонця з важливою кармічною точкою гороскопу. Такий аспект вимагає від людини уваги до свого життєвого призначення.

В кінці літа – в першій половині осені не слід потурати своїм примхам. Всі ваші бажання в цей період повинні бути раціональні і обдумані.

В СЕРЕДИНІ ЧЕРВНЯ:

Вплив аспектів від зовнішніх планет на ваше Сонце в 2021 році буде хоча і різноманітним, але за часом нетривалим.

Навесні вони можуть реалізуватися у вигляді несподіваних перешкод, але в той же час очікуються і дуже щасливі для вас дні.

На початку літа слід остерігатися обману і недостовірної інформації.

В кінці літа і в кінці осені знову будуть періоди благополуччя і успіху в справах.

Ближче до зими тримайте під контролем свої примхи і спокуси.

Також протягом усього року можливі зміни, які періодично будуть створювати напругу у вашому житті.

В КІНЦІ ЧЕРВНЯ:

На самому початку року можливий не дуже гармонійний період для вирішення юридичних та інших питань, що стосуються вашого соціального статусу.

Проте, в другій половині весни, першій половині літа і в кінці року удача буде на вашому боці.

Деякі неприємні сюрпризи можуть докучати вам в середині року, але, швидше за все, вони будуть сприйматися не дуже гостро.

НА ПОЧАТКУ ЛИПНЯ:

Весь теплий період року ви можете розраховувати на сприятливий збіг обставин і навіть несподівані подарунки долі.

Це період, коли корисно проявляти ініціативу, зважуватися на найнеординарніші вчинки і вносити нововведення в своє життя.

Певні перешкоди і необхідність все-таки дотримуватися золотої середини і виконувати всі правила і приписи можливі в кінці весни – на початку літа.

В СЕРЕДИНІ ЛИПНЯ:

Якщо комусь і можна розраховувати наступного року на виконання загаданих в новорічну ніч бажань, то це вам. Гармонійний аспект від Нептуна до вашого Сонця допоможе сформулювати ці бажання правильно і цілком реалістично.

Також цей аспект сприятливий для занять творчістю і для всіх сфер, пов'язаних з хімією і рідинами.

Однак на початку року і потім в кінці літа – початку осені деяким з вас доведеться підлаштовуватися під зовнішні чинники, які привнесуть у ваше життя зміни.

В КІНЦІ ЛИПНЯ:

Ваше Сонце найменше залежить в прийдешньому році від аспектів зовнішніх транзитних планет.

Лише на початку року можливе невелике напруження, пов'язане з офіційними організаціями, законами і правилами, представниками влади, вашим начальством або старшими за віком або становищем людьми.

В інші пори року показники вашого гороскопу цілком залежать від вашої персональної натальной карти.

НА ПОЧАТКУ СЕРПНЯ:

Аспекти до вашого Сонця від зовнішніх планет будуть створювати напругу в різні періоди 2021 року.

Навесні і в першій половині літа це буде особливо сильно відчуватися: можливі несподівані неприємні події, проблеми з офіційними організаціями або вашим начальством.

Перша половина осені також не вільна від раптових або незвичних для вас факторів, які будуть втручатися у життя.

В інший час ваш гороскоп залежатиме від інших планет, тому загальна атмосфера в прийдешньому році може бути не такою неприємною. Дізнатися свій прогноз у всіх подробицях можна на особистій консультації з астрологом.

В СЕРЕДИНІ СЕРПНЯ:

В основному лише короткі періоди напруги від Юпітера будуть впливати на ваше Сонце в прийдешньому році.

В кінці весни, а також протягом всієї осені Юпітер вимагатиме від вас вирішення виникаючих проблем.

Не все може складатися так, як вам хочеться. Зокрема, якісь зовнішні, не ваші особисті, зміни (в соціумі, в країні) можуть відбитися на вас не найкращим чином і вам доведеться якось на них реагувати.

Подробиці можна дізнатися на персональній консультації з астрологом.

В КІНЦІ СЕРПНЯ:

На початку року можуть ненадовго виникнути тертя в зв'язку з офіційними інстанціями або в стосунках з начальством. Але це будуть, скоріше, не конкретні, а фонові події, тому не принесуть великих неприємностей.

На початку літа і в самому кінці року не звалюйте на себе занадто багато справ, тому що в цей час вам і так доведеться вирішувати якісь нагальні питання.

НА ПОЧАТКУ ВЕРЕСНЯ:

З початку року і до середини весни і потім з вересня до закінчення року ваше Сонце буде перебувати під гармонійним аспектом, який подарує вам якісь сюрпризи або приємні несподіванки.

Також в цей час можна робити будь-які неординарні кроки, впроваджувати в свою роботу чи іншу діяльність різні нововведення, не боятися експериментів.

Навесні – на початку літа можливі не дуже значні, що йдуть фоном, перешкоди і труднощі в кар'єрі, в стосунках з начальством або в зв'язку з вашим соціальним статусом.

В СЕРЕДИНІ ВЕРЕСНЯ:

Весь 2021 рік ваше Сонце буде перебувати під напруженим аспектом від Нептуна. Це означає, ви можете не зовсім адекватно оцінювати своє становище, не помічати або в спотвореному вигляді сприймати якісь деталі своєї роботи, інших сфер життя.

Можливий і прямий обман з чиєїсь сторони. Тому перевіряйте всю інформацію, яка до вас надходить, не вірте нікому на слово.

Втім, з кінця літа до середини осені у вашому житті мають відбутися дуже сприятливі зміни. Скористайтеся цим періодом для вирішення важливих питань.

В КІНЦІ ВЕРЕСНЯ:

Єдиний аспект, який буде впливати на ваше Сонце в прийдешньому році, складеться в самому початку року.

Він допоможе вам у вирішенні найрізноманітніших завдань, пов'язаних з вашою роботою (навчанням), у відносинах з начальством, при зверненні в офіційні органи.

Інші показники вашого гороскопу слід дізнаватися на особистій консультації з астрологом.

НА ПОЧАТКУ ЖОВТНЯ:

Перша половина 2021 року для вас буде одночасно і гармонійною, і в чомусь не дуже вдалою.

Можливо, вам слід в цей час відмовитися від сміливих проєктів і не починати нічого нового в жодній області вашого життя – занадто великий ризик, що експерименти не принесуть бажаного результату.

Проте, вся друга половина року якнайкраще підійде для врегулювання вашого соціального життя (робота, навчання, громадський статус) і для звернення в різні офіційні інстанції (оформлення документів, отримання довідок, рішення справ в суді).

В СЕРЕДИНІ ЖОВТНЯ:

Непоганий період очікує вас до початку весни і потім з закінчення літа до середини осені. У цей час все у вас повинно виходити, удача буде на вашому боці.

Однак протягом усього року – особливо у тих, хто народився ближче до 20 жовтня – можуть відбуватися не найсприятливіші зміни.

Деталі вашого гороскопу на 2021 рік слід дізнаватися у астролога.

В КІНЦІ ЖОВТНЯ:

Тільки на самому початку року можливі перешкоди і труднощі в тому, що стосується вашої кар'єри, роботи, навчання, соціального статусу та взаємовідносин з начальством і владою.

Інша частина року буде залежати від інших показників вашої натальной карти, однак у другій половині весни, в першій половині літа і в самому кінці року ви можете розраховувати на успіх і благополуччя.

НА ПОЧАТКУ ЛИСТОПАДА:

Постарайтеся вирішити всі важливі питання, які стосуються роботи (навчання), вашої соціальної реалізації і, взагалі, ключових моментів життя до закінчення зими.

Всю весну і все літо, а також в кінці року в вашому житті можливі різні перешкоди і проблеми, вирішувати які слід тільки перевіреними, надійними способами, без самодіяльності. Покладатися в прийдешньому році на щасливий випадок вам, на жаль, не доводиться.

Тому для пошуку опори в житті складіть у астролога свій персональний прогноз – там обов'язково знайдеться щось хороше!

В СЕРЕДИНІ ЛИСТОПАДА:

Не все у вас в прийдешньому році буде складатися, як хотілося б, особливо в кінці зими – початку весни і з закінчення літа до середини осені.

Проте, ви можете розраховувати на сприятливі зміни в вересні – жовтні. І весь рік можете будувати плани і загадувати бажання: гармонійний аспект до вашого Сонця від Нептуна допоможе вам не піддаватися нереалістичним мріям, а навпаки, здійснити згодом все, що буде намічено цьогоріч.

Успішними будуть ваші творчі проєкти, а також заняття, пов'язані з астрологією, аутотренінгом, переосмисленням себе.

В КІНЦІ ЛИСТОПАДА:

Вся зима і початок весни 2021 року будуть для вас цілком успішними. Скористайтеся цим періодом для вирішення важливих завдань, що стоять перед вами.

Друга половина весни, перша половина літа і грудень можуть бути досить напруженими і проблемними. Вам доведеться докладати зусиль і витрачати багато часу на усунення цих проблем.

НА ПОЧАТКУ ГРУДНЯ:

Багато різнопланових аспектів впливатиме на ваше Сонце протягом року.

У перші кілька місяців це будуть позитивні аспекти. Під їх впливом ви зможете з успіхом вирішити питання в офіційних інстанціях, органах влади. А також зміцнити своє соціальне становище (на роботі, в кар'єрі, в сфері вашої зайнятості).

В середині року можлива нетривала напруга, викликана зовнішніми чинниками. Втім, ви зумієте з нею впоратися, так як друга половина і закінчення року знову будуть сприятливими для врегулювання найрізноманітніших питань, особливо пов'язаних з кар'єрою, начальством, вашим соціальним статусом і офіційними інстанціями.

В СЕРЕДИНІ ГРУДНЯ:

На початку року необхідно проявити пильність і персональну відповідальність у всьому, що стосується ваших безпосередніх обов'язків. Не порушуйте закони і правила, будьте уважні в стосунках з начальством і старшими за віком або положенню людьми.

Втім, великих неприємностей чекати не варто: гармонійні аспекти від Юпітера допоможуть вам впоратися з будь-якими труднощами.

Важлива рекомендація: весь рік ретельно перевіряйте будь-яку інформацію, не давайте себе обманювати і не будуйте нереалістичних планів. Особливо це стосується тих, хто народився ближче до 10 грудня.

В КІНЦІ ГРУДНЯ:

Єдина планета, яка зможе впливати на ваше Сонце в прийдешньому році, це Юпітер. Інших тривалих аспектів до вашого Сонця не буде. Тому інші деталі свого персонального прогнозу ви зможете дізнатися на особистій консультації з астрологом.

Що стосується Юпітера, то спочатку він буде не дуже прихильний до вас і на початку весни створить напругу.

Проте, з травня по липень і потім в грудні допоможе вам в успішному вирішенні поставлених перед вами завдань.