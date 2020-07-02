Астрологиня запропонувала поворожити на затемнення 5 липня

Астрологиня Ефа Форіна розповіла, що під час місячного затемнення 5 липня 2020 року можна дізнатися про причини тих чи інших проблем у житті людини.

Для цього знадобиться нова колода з 36 гральних карт. Про це астрологиня повідомила OBOZREVATEL.

Спочатку необхідно перемішати колоду, подумки формулюючи питання: в чому полягає причина проблеми. Потім починати витягувати з колоди карти по одній.

Відповіддю на питання будуть перші карти одного з трьох достоїнств – дама, король або туз.

Якщо випав піковий або хрестовий король чи пікова або хрестова дама, це означає, що якийсь чоловік або якась жінка нададуть допомогу у вирішенні проблеми. Якщо король і дама "червоної" масті, це говорить про зустріч людей, які "дадуть сили для вирішення проблеми".

Тузи "чорних" мастей вказують на негативний вплив – заздрість, прокляття, помста і так далі. "Червоні" тузи говорять про те, що і проблема, і її рішення повністю знаходяться в руках самої людини.

Як писав OBOZREVATEL, астролог Ігор Мехеда розповів про те, що місячне затемнення 5 липня 2020 року буде унікальним і спричинить великий вплив на матеріальний план – здоров'я, гроші і удача.