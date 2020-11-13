Астрологічний прогноз на п'ятницю, 13 листопада: що не можна робити в цей день

У п'ятницю, 13 листопада, можуть відбуватися значні трансформації, варто змінювати все, що вам не подобається у житті – оточення, стосунки, роботу.

Більш м'який варіант – це пропонувати різноманітні нововведення, які б покращували клімат у колективі чи родині і, приміром, поліпшували б продуктивність праці. Такий прогноз ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила тарологиня Ольга Соломка.

Так, з 04:12 ранку розпочинається 28 місячний день, символ якого – лотос. Тож день буде спокійним і сприятливим для будь-яких справ, можна хоч бізнесом займатися, хоч духовними практиками. Особливо добре вдаватиметься вирішувати питання майна, нерухомості, фінансів, можна підписувати папери, укладати вигідні угоди. Але краще робити все таємно, щоб про будь-які вдосягнення ніхто поки не знав.

"З самого ранку Місяць перебуває у Терезах і це теж гарний час для перемовин та зустрічей, укладання взаємовигідних угод та зав'язування довготривалих стосунків. І хай нікого не лякає оте пріснопамятне “п’ятниця, 13-е”, бо в цілому сьогодні дуже сприятливий день, у тому числі для будь-яких починань. Лише з 13:32 до 18:17, коли Місяць буде без курсу, краще збавити оберти і зайнятися чимось нейтральним та спокійним", – підкреслила Ольга.

Прогнозістка додала, що з 18:17 Місяць входить у знак Скорпіона, і емоційне напруження може зрости. І у цей час краще вже не вирішувати серйозних справ, а переключитися на приватне життя, яке може бути досить пристрасним. І емоції можуть бути настільки бурхливими, що можуть призвести навіть до розриву непотрібних стосунків.

Раніше OBOZREVATEL публікував прогноз для України на листопад. Експертка вказала на гостру необхідність політикам зібратися і працювати понаднормово.