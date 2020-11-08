Астрологічний прогноз на 9 листопада: що приготували Місяць та зірки

У понеділок, 9 листопада, намічається дуже потужний день за всіма параметрами. За дев'яте число відповідає аркан Відлюдника, а це у нашому сприйнятті – людина мудра і сильна.

Це означає, у нас попереду день мудрості, коли потрібно вирішувати різні філософські та наукові питання, осягати всю глибину мудрості цього всесвіту, чимало працювати головою, у тому числі аналізувати свої помилки та досягнення, прораховувати фінансові показники. Таким прогнозом ексклюзивно з виданням OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка.

За її словами, триває 24 місячний день, коли ми відчуваємо прилив сил, і у нас їх досить для того, щоб зруйнувати старе і створити нове. У цей день добре закладати основи своєї майбутньої діяльності, будувати фундаменти, починати будівництво, ремонти, займатися бізнесом, творчістю, самоосвітою, звертатися до керівництва з пропозиціями та проханнями.

От тільки з 13:04 до 15:29 не варто призначати нічого важливого, оскільки Місяць у цей час буде без курсу. Тому просто гарно пообідайте і знову приступайте до справ, бо день сьогодні обіцяє бути надзвичайно насиченим.

А загалом Місяць перебуватиме у знаку Лева і це також дає додатковий енергетичний заряд для творчого підйому та використання фізичної сили. У ці дні зростає впевненість, бойовий дух і схильність до ризику, покращуються настрій. Ці дні також найкращі для любові, для зав'язування та зміцнення стосунків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також тарологиня дала пораду, що потрібно зробити кожному знаку Зодіаку до Нового року. Час зайнятися справами, до яких не доходили руки.