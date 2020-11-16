Астрологічний прогноз на 16 листопада: життя може докорінно змінитися

Аркан Башти, що сьогодні активізується, може докорінно змінити життя, зруйнувати все те старе, що заважало жити і творити.

Багато кого лякає перспектива руйнації, але ви не можете все життя ходити "з молочними зубами", природою закладено так, щоб вони випали, а на їхньому місці виросли нові. Такий астрологічний прогноз ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила Ольга Соломка.

"Новий дім неможливо збудувати, не зруйнувавши старий на цьому місці. Тож, якщо ви ще не наважилися на трансформацію, то саме сьогодні можна її розпочати, адже рівень енергії зростає і ви уже в силах розпочати зміни", – зазначила прогнозистка.

Третій місячний день, що почнеться о 08:36, теж надихатиме на подвиги. Час уже діяти, бути рішучими та наполегливими, йти на ризик, ставити перед собою досить амбітні плани, підніматися на новий рівень. Словом, проявляйте сьогодні активність – саме у цьому запорука успіху.

Місяць у Стрільці, і це також впливає на те, що збільшується активність, хочеться більше перебувати серед людей, спілкуватися, робити все, що забезпечує вам подальшу стабільність – оформлювати папери, подавати заяви, укладати угоди, займатися юридичними питаннями. Можна вирушати у поїздки, відрядження, романтичні подорожі, організовувати та відвідувати навчальні семінари, дружні вечірки та родинні свята.

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