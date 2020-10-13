Астропрогноз на 13 жовтня: таролог порадила обмежити спілкування

26 день місячного циклу, 13 жовтня, коли Місяць перебуває у знаку Діви і йде на спад, буде сприятливим для того, щоб вирішувати проблеми стосовно способу життя, здоров'я та харчування.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. За її словами, у цей деньварто робити те, що потребує ретельності, підвищеної уваги, сконцентрованості. Можна працювати з цифрами, графіками, складати бюджети, рахувати витрати, писати листи у різні інстанції, скарги, звернення, оформлювати документи. Також експертка порадила наводити скрізь порядки, прибирати помешкання, викидати зайве.

За її словами, цей період може бути емоційно напруженим, коли хочеться з'ясовувати стосунки і навіть нариватися на неприємності, а сил для відстоювання позицій особливо немає. Тому краще зайнятися повсякденними рутинними справами, щоб відволіктися від емоційних сплесків і провокацій.

"Сьогодні взагалі краще обмежувати контакти і по можливості не спілкуватися з людьми, хіба що з найближчими і перевіреними, або з дуже мудрими та виваженими. Взагалі сьогодні сили краще даремно не витрачати, бо їх і так не надто багато. Життєздатність організму знижується, реакції уповільнюються, тому варто не прагнути подвигу, а трохи себе поберегти. І зайнятися чимось звичним і приємним, що не вимагає додаткових зусиль", – розповіла Соломка.

Також вона порадила тримати гроші три собі, бо збільшуються ризики витратити їх на щось непотрібне, а потім шкодувати.