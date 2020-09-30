Астрологічний прогноз для України на жовтень 2020: чого варто очікувати

Психологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для видання OBOZREVATEL озвучила прогноз для України на жовтень 2020 року.

На думку експертки, зміни можуть торкнутися суспільного життя, а також політичних і економічних аспектів. Детальніше – читайте в матеріалі.

Суспільство

Більшість людей турбує лише питання здоров'я – власного та близьких, і люди намагаються усіма способами поліпшити свій стан, дбають про профілактику, шукають різні методи оздоровлення та підвищення імунітету. Можливе посилення карантинних заходів, але до масових заборон та транспортного колапсу, що були цієї весни, поки справа не дійде.

Політика

Витрати, які зараз ідуть на різні політичні процеси та забаганки, просто неймовірні. Але мало хто залишиться задоволений результатом, отриманим навіть такою високою ціною. Схоже на те, що результати виборів розчарують і тих, хто брав у них участь, і хто просто спостерігав за процесом.

Економіка

Стан залишається складним, хоч не всі це помічають. Витрати збільшуються, доходи зменшуються, чимало підприємств скорочують і працівників, і обсяги виробництва, втрачаються зв'язки, руйнуються домовленості. І виходу з такої непевної ситуації поки не видно.

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