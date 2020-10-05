Астрологічний прогноз для України на тиждень з 5 до 11 жовтня: чого очікувати

Українська психологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для видання OBOZREVATEL озвучила прогноз для України на найближчий тиждень – період з 5 до 11 жовтня.

На думку експертки, зміни можуть торкнутися суспільного життя, а також політичних і економічних аспектів. Детальніше – читайте в матеріалі.

Суспільство

Зростають критичні настрої мас, які показують свою незгоду із тим, що відбувається в Україні. І все більше проявляється бажання людей мати на чолі сильного лідера, який би тримав все під контролем і досить жорстко керував. Словом, скучили за сильною рукою.

Політика

Виходить назовні чергова порція не надто приємної правди про нинішніх політиків. Ну, все як і годиться, компромат буде у стилі “секс, наркотики, рок-н-рол”... І це вбиває й без того слабку надію на те, що ці люди здатні щось змінити в країні на краще .

Економіка

Не вдається досягти намічених показників, тобто бюджет не виконується і від цього страждають всі. Але може спостерігатися покращення у деяких сферах. Ну як покращення, принаймні якогось різкого падіння не спостерігається, а подекуди навіть невелике зростання – і це вже неабияке досягнення у наш час.

Раніше OBOZREVATEL також публікував астрологічний прогноз для України на жовтень 2020 року. Детальніше – читайте за посиланням.

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