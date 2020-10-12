Астрологічний прогноз для України на 12-18 жовтня: яким буде тиждень

Психологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для видання OBOZREVATEL озвучила прогноз для України на найближчий тиждень – з 12 до 18 жовтня.

На її переконання, для декого тиждень може виявитися конфліктним. Однак, спокій і сили українці можуть віднайти у родинних колах. Прогнозистка порадила шукати підтримку в близькому середовищі. Детальніше – читайте в матеріалі.

Суспільство

Втішає і додає сил родина і все, що стосується затишного світу власного дому. Люди все більше зосереджуються на собі, на власних родинах та проблемах, намагаючись шукати підтримку саме всередині сім'ї та близького кола. Тому актуалізуються питання дому, любові, дітей та турботи про спокій і власний добробут.

Політика

Виходять назовні сварки і конфлікти, причому, дуже гострі, що відбуваються нині між персонажами нашого політичного життя. Втім, дехто спокійно курить бамбук і дозволяє собі відпочивати у теплих краях, поки інші чубляться і завойовують місце під сонцем.

Економіка

Відбуваються різні маніпуляційні процеси, коли керують не закони та правила, а так, як старший і сильніший сказав. Словом, все переходить на ручне управління, що може дуже негативно позначитися на всіх економічних процесах.