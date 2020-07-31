Астролог розповів, як відновити здоров'я і загадати бажання на Іллі пророка

1 і 2 серпня, коли церква відзначає день Іллі пророка, а на більшій території Європи й України спостерігаються найсильніші літні зливи, можна "гадати по грозі".

Про це OBOZREVATEL розповів астролог Ігор Мехеда. "Якщо в цей час у місцевості, де ви живете, гроза, то можна подумки звернутися до бога блискавок і грому, чітко сформулювати питання і спостерігати за хмарами, які висвічуються блискавкою. Їх обриси фактично і будуть відповіддю на питання", – пояснив він.

Астролог розповів про те, що в ці дні можна загадувати бажання і навів два способи. Перший полягає в тому, щоб дивитися на полум'я свічки в напрямку північного магнітного полюса, який можна визначити за допомогою компаса. "При цьому необхідно уявляти події, які хотілося б бачити здійсненими в своєму житті, і посилати їх через полум'я свічки на полюс. Полюс підсилює ці образи і через певний час вони стають реальністю", – сказав він.

Другий спосіб загадування бажань – обряд під назвою "свічкова доріжка". Він нагадує перший, але в цьому випадку використовується не одна, а низка свічок. Їх необхідно вибудувати у напрямку на північний магнітний полюс і посилати через нього свої думки-бажання.

За словами астролога, особливі властивості має вода, зібрана одразу після грози 1 або 2 серпня. Стародавні слов'яни вірили, що вона здатна зцілювати. "Цією водою можна змащувати ноги, щоб зцілитися або запобігти захворюванням", – порекомендував він.

Позбутися від хвороб можна за допомогою спеціальної медитації, проведеної в ці дні. "В урівноваженому стані свідомості слід уявити, як стовп чистого вогню сходить з неба і наповнює все тіло людини. Це дає прилив здоров'я і бадьорості протягом, як мінімум, 2 місяців", – пояснив Ігор Мехеда.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда озвучив 3 обряди на рівнодення, які допоможуть виконати бажання.