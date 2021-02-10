Астрологиня озвучила авторський ритуал на зміцнення грошових потоків

У перший день Нового року за східним (китайським) календарем, 12 лютого, можна провести ритуал на добробут і зміцнення грошових потоків.

Про це OBOZREVATEL розповіла астрологиня Ефа Форіна. Вона запропонувала авторський ритуал, для якого знадобляться коробка, свічки, дзеркало, рис, цукор, сіль і монети.

"Потрібно взяти коробочку блакитного або синього кольору – зробити самим або купити в магазині. Коробочка має бути з кришкою. На дно кладемо кругле дзеркальце відбивальною стороною догори", – пояснила вона.

Далі на дзеркало необхідно насипати 12 столових ложок сирого рису, 12 столових ложок цукру і 12 столових ложок солі. Зверху покласти 12 монет із білого металу будь-якого номіналу. "Бажано тієї країни, в якій людина проживає", – уточнила Ефа Форіна.

На завершення коробочку варто закрити кришкою і перев'язати білою стрічкою.

"Далі нам знадобляться одна біла свічка, одна зелена свічка, одна синя або блакитна свічка й одна свічка жовтого кольору. Встановлюємо ці свічки по кутках коробочки і запалюємо. Нехай ці свічки горять хвилин 15. Можна помедитувати на свої фінанси, можна загадати свій намір", – продовжила вона.

Астрологиня порадила використовувати для ритуалу свічки великого розміру, оскільки вони знадобляться на цілий рік – "щомісяця 12 числа запалювати їх на 15 хвилин, перебуваючи поруч із коробочкою", – сказала вона. При цьому, якщо свічки закінчаться, можна купити нові.

"Так ми робимо до наступного року до 12 лютого, незалежно від того, в який день починається наступний китайський Новий рік. Цикл має бути безперервним", – попередила Ефа Форіна.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог і нумеролог Ігор Мехеда озвучив поради, як найкраще зустріти рік Білого Металевого Бика, що треба робити і чого не варто робити 12 лютого.