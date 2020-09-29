Астролог назвав небезпеку повного місяця 2 жовтня і дав пораду

Повний місяць 2 жовтня пройде в знаку Овна і буде позбавлений негативних аспектів, за винятком надлишкової енергії.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів астролог, нумеролог Ігор Мехеда. "Головне, що потрібно зробити напередодні цього дня – поставити перед собою чіткі цілі і завдання", – порадив він.

Як пояснив астролог, в пік повного місяця, який відбудеться 2 жовтня в полудень, Місяць буде знаходитися в зодіакальному сузір'ї Овна, при цьому висхідний вузол події потрапить в знак Скорпіона. Перший знак символізує активний рух і прагнення до досягнення мети, другий – також спрямованість до мети.

Одночасно "Місяць символізує підсвідомість людини, тому те, в якому знаку Зодіаку він перебуває, впливає на поведінку людини аж до наступного повного місяця", – розповів Ігор Мехеда.

Таким чином, з огляду на вплив Овна і Скорпіона найближчим повним місяцем, "багато людей захочуть поставити перед собою мету і здійснити її, всі ми станемо більш цілеспрямованими".

Разом з тим астролог попередив і про негативний аспект повного місяця. "У цей день енергія матері-природи має особливу силу, і, якщо людині нікуди витратити цю енергію, якщо вона не ставить перед собою ніяких завдань, енергетика повного місяця тільки посилить це туди-болтайство, можна очікувати спокус і негативних подій", – пояснив він.

Виходячи з цього, астролог порекомендував підійти до повні 2 жовтня з чітко сформульованою метою, яка, завдяки енергії цієї події, отримає додатковий потужний імпульс до здійснення. "Увечері в четвер, 1 жовтня, саме час подумати про цілі", – порадив він.

Разом з тим Ігор Мехеда повідомив, що повний місяць 2 жовтня не буде нести в собі негативних аспектів. Зокрема, він пройде під впливом трьох сприятливих зірок. "Цей повний місяць буде безхмарним, жодних негативних моментів, окрім надлишкової енергії", – пояснив він.

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