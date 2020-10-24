Астероїд напередодні виборів в США: що він принесе всім нам

Ігор Мехеда Гороскоп 22:52, 24.10.2020

У всьому світі набула резонансу заяву астрофізика Ніла Деграса Тайсона про те, що 2 листопада 2020 року, якраз напередодні виборів президента США, може відбутися зіткнення нашої планети з астероїдом 2018VP1.

Що принесе це невелике небесне тіло жителям Землі? Відповідаючи на це питання, скажу відразу, що особисто я відчуваю і вважаю, що зіткнення не буде. Астероїд пройде близько від Землі.

Більшість вчених астрономів вважають так само, визначаючи ймовірність зіткнення всього в 1%. Але навіть якщо зіткнення і станеться, істотного збитку нанесено не буде, оскільки діаметр астероїда складає всього близько 2 метрів.

Однак вплив він все ж надасть. Нехай об'єкт і невеликий, але він пролетить повз нашу планету з величезною швидкістю, що, хоч і незначно, але все ж вплине на її енергетичні поля. Всі живі організми чутливі навіть до невеликих змін, тому ми це відчуємо. Відчуємо як легку дезорієнтацію, у багатьох може спостерігатися сповільненість.

Якщо брати астрологічну карту дня, то на ній видно дуже багато напружених аспектів між планетами. Тобто день буде складним і без впливу астероїда.

Якщо взяти нумерологический аспект дня, то він теж вкрай цікавий. 02.11.2020дата містить три двійки. Число три описує світ або число частин псіхосфери людини (небо, земля, підземний світ або свідомість, підсвідомість, несвідоме). Двійка – число нерівноваги. Отже, дата може викликати порушення рівноваги у всіх сферах людського життя.

Для запобігання цьому рекомендується в цей день медитувати і уникати конфліктних ситуацій, а також слухати хорошу музику, насолоджуватися картинами гарної природи.

Астрологічна карта дня 2 листопада 2020 року.
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