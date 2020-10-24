У всьому світі набула резонансу заяву астрофізика Ніла Деграса Тайсона про те, що 2 листопада 2020 року, якраз напередодні виборів президента США, може відбутися зіткнення нашої планети з астероїдом 2018VP1.
Що принесе це невелике небесне тіло жителям Землі? Відповідаючи на це питання, скажу відразу, що особисто я відчуваю і вважаю, що зіткнення не буде. Астероїд пройде близько від Землі.
Більшість вчених астрономів вважають так само, визначаючи ймовірність зіткнення всього в 1%. Але навіть якщо зіткнення і станеться, істотного збитку нанесено не буде, оскільки діаметр астероїда складає всього близько 2 метрів.
Однак вплив він все ж надасть. Нехай об'єкт і невеликий, але він пролетить повз нашу планету з величезною швидкістю, що, хоч і незначно, але все ж вплине на її енергетичні поля. Всі живі організми чутливі навіть до невеликих змін, тому ми це відчуємо. Відчуємо як легку дезорієнтацію, у багатьох може спостерігатися сповільненість.
Якщо брати астрологічну карту дня, то на ній видно дуже багато напружених аспектів між планетами. Тобто день буде складним і без впливу астероїда.
Якщо взяти нумерологический аспект дня, то він теж вкрай цікавий. 02.11.2020 – дата містить три двійки. Число три описує світ або число частин псіхосфери людини (небо, земля, підземний світ або свідомість, підсвідомість, несвідоме). Двійка – число нерівноваги. Отже, дата може викликати порушення рівноваги у всіх сферах людського життя.
Для запобігання цьому рекомендується в цей день медитувати і уникати конфліктних ситуацій, а також слухати хорошу музику, насолоджуватися картинами гарної природи.
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