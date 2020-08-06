8 серпня відкриються врата між світами: що робити 08082020

Дата 8 серпня 2020 року символізує "ворота між світами".

Про це OBOZREVATEL розповів астролог, нумеролог Ігор Мехеда. "8 серпня 2020 року на нас очікує незвичайна подія з точки зору нумерології. В даті події будуть присутні дві вісімки і дві двійки – 08082020", – зауважив він.

Як пояснив нумеролог, в найдавніших духовних вченнях "вісімка розглядається як зображення точки контакту між світами – минулого світу і майбутнього світу". Таким чином, дві вісімки символізують "ворота між світами, через які ми і проходимо з минулого в майбутнє".

За словами Ігоря Мехеди, в суботу, 8 серпня, у кожної людини з'явиться можливість змінити долю – "залишити несприятливі події в минулому і зробити крок до сприятливих подій в майбутньому".

"У цей день можна сказати всьому тому, що вас не влаштовує у вашому житті: піди в минуле. Так говорили латиняни – "Vada in retro". Тоді звільниться місце для нового майбутнього", – пояснив астролог.

Він додав, що двійка в нумерології є числом землі, а дві двійки також створюють своєрідні ворота "між серцем землі і серцем неба". Як пояснив нумеролог, це також дає можливість, "звільнившись від старого, зробити крок в нове".

"У поєднанні зі зростаючим місяцем енергія дня вкрай сприятлива для будь-яких обрядів із загадування бажань. Їх можна і навіть бажано провести багато – нехай навіть і кілька десятків", – порадив астролог.

Схема воріт між світами Ігор Мехеда

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів про дату-паліндром – 02.02.2020 – що змінює долю.