Сьогодні, 5 червня, о 22:14 хвилин за київським часом відбудеться часткове Місячне затемнення в знаку Стрілець, повідомляє астролог Георгій Лічелі.

Воно відкриває так званий "коридор затемнень" - важливий, напружений і доленосний період, який завершиться 5 липня Місячним затемненням в Раку. Вплив затемнень починається за 3 місяці до першого астрологічного події і триває ще 3 місяці по тому. "Коридор затемнень" - це пік, період максимальної дії затемнень.

Місячне Затемнення в Стрільці - це перше затемнення на осі знаків Близнюки-Стрілець. Попередні були в 2011-2012 р. і ще до цього 2001-2002 р. Тому вірогідні відгомони подій, які відбувалися в ті роки. Або деякі теми прийдуть до свого логічного завершення. Затемнення завжди носять кармічний, часом фатальний характер. Тобто,ті важливі події, що відбуваються в цей період, найчастіше передумовлені.

Але не обов'язково повинно статися щось погане. Затемнення – це індикатори важливих змін і значущих подій. Можуть бути як негативні події - смерть близької людини, розлучення, якісь втрати, так і позитивні - весілля, народження дитини, переїзд за кордон і т.д.

Майбутнє Затемнення, в першу чергу, торкається Стрільців, Близнюків, Дів і Риб. А також людей, у яких в персональному гороскопі кармічні Місячні вузли розташовані в знаках Близнюки – Стрілець. Це ті з нас, хто народилися в періоди:

04.12.1945 - 03.08.1947

26. 08.1964 - 20.02.1966

17.03.1983 - 12.09.1984

13.10.2001 - 13.04.2003

Як повідомляв OBOZREVATEL, Меркурій 29 травня перемістився в знак Рака, в якому буде знаходитися до 5 серпня.

18 червня Меркурій розгорнеться в ретроградний рух, в якому буде знаходитися до 14 липня (ефект ретроградності виникає при спостереженні за рухом планет із Землі), - розповідає астролог Георгій Лічелі.