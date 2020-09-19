21-25 вересня – "Дні Сили": астролог озвучив ритуали на багатство і любов

У день осіннього рівнодення і протягом декількох днів після нього можна провести обряди на привернення позитивних змін в питаннях бізнесу, кар'єри, любові, здоров'я і добробуту.

Про це OBOZREVATEL розповів астролог Ігор Мехеда. За його словами, дні 21 і 22 вересня, а також ніч між ними, вважаються Днями Сили, вплив яких поширюється до 25 вересня.

Як пояснив астролог, ці дати пов'язані з двома астрономічними явищами – з моментом рівності дня і ночі і з моментом перетину сонцем небесного екватора, який в 2020 році відбудеться о 14 годині за київським часом у вівторок, 22 вересня.

Ігор Мехеда навів ряд ритуалів, які, за його словами, можна виконати в зазначені дні.

Перший з них пов'язаний з шануванням жіночого аспекту світобудови. Для обряду під назвою "Пуджа для Великої Матері" знадобляться овочі, фрукти і морепродукти – риба або водорості. "Бажано брати овочі темного кольору, наприклад, картопля, баклажан, а також лимон і рибу. З цих продуктів готується суп. Протягом всього часу, поки вариться суп, потрібно уявляти, що він готується не для нас, а в дар великій божественній жіночій силі", – пояснив астролог.

На завершення всі, хто беруть участь в обряді, розливають суп по тарілках і з'їдають його, отримуючи разом з їжею допомогу і заступництво богині. "Хто цей суп з'їсть – тому пощастить", – повідомив він.

Для наступного обряду використовуються булочки круглої форми і пироги з начинкою з червоних ягід. Перші символізують небо і землю, другі – достаток. За стіл запрошують всіх членів роду, друзів, колег, сусідів. Спільне поїдання цих страв привертає в життя кожного учасника обряду благоденство і благополуччя.

Обряд "Спіраль Життя" дозволить позбутися від старих проблем і оновитися. Для нього на асфальті або піску необхідно намалювати велику спіраль, а потім викласти її свічками. Людина повинна зайти в цей "коридор" і пройти по ньому до самого центру.

"У центральній точці необхідно уявити, що ви повністю зникаєте, а через мить – народжуєтеся знову – і оновленим вийти з спіралі", – пояснив Ігор Мехеда.

Спіраль Життя. Фото Ігоря Мехеди

Наступний ритуал призначений для тих, хто хоче привернути в своє життя любов і влаштувати особисте життя. Чоловікові або жінці, які хочуть знайти свою другу половинку, необхідно надягти щось червоне і знайти дерево або чагарник з червоними плодами. Підійшовши до нього, слід вголос розповісти про своє бажання.

Обряд на успіх в торгівлі виглядає так. У дні рівнодення необхідно читати спеціальне замовляння: "Я купець-молодець, міряю з залишком, доливаю з надлишком, гроші липнуть до мене як оси на варення, як мухи на цукор, як бджоли на мед, як тирса на магніт, як дощ на землю".

Це замовляння можна читати не тільки в дні рівнодення, але і в будь-який інший день перед початком торгівлі. "Але вважається, що якщо загадати бажання з торгівлі в рівнодення, то протягом 10 днів після цього настає дуже позитивний період", – повідомив Ігор Мехеда.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог розповів, які обряди можна провести на Яблучний Спас, щоб отримати допомогу і захист Вищих Сил.