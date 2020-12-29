Протягом 2021 року діятимуть три тотеми. Прийдешній рік, згідно з слов'янським літочисленням, це 7529 рік, і тотемом року з числа тотемів слов'янських племен є Коза (тотемом минулого, 7528 року, був Сокіл).

В Індії відзначають 5123 рік від закінчення епохи Явлення Крішни. Згідно зі східним місячним календарем, наступний рік буде роком Білого Металевого Бика. Він вступить в свої права 12 лютого 2021 року. Згідно з авестійськими переказами, новий рік настане 22 березня 2021 року і тотем року – Кінь.

Таким чином, тотеми Року – Коза, Бик і Кінь. Всі три тварини уособлюють силу Матері-Землі і є дуже витривалими, сильними, працьовитими і травоїдними тваринами. Тому наступного року всі зусилля з досягнення мети будуть винагороджені.

Саме тому на святковий новорічний стіл рекомендується подавати багато салатів, овочів і фруктів.

Протягом 2021 року буде всього 4 сонячних та місячних затемнень. 26 травня - місячне затемнення, 10 червня - сонячне затемнення, 19 листопада - місячне затемнення, 4 грудня - сонячне затемнення.

Оскільки кількість затемнень 2021 року набагато менша за кількість затемнень 2020 року, то сильних глобальних трансформацій в планетарному масштабі не очікується. Навпаки, все почне приходити в норму. Світ стане зовсім іншим, хоча і більш стабільним. 2021 року людству вдасться впоратися з пандемією коронавірусу.

2021 року на нас чекають 5 серединних точок між затемненнями. Ми пам'ятаємо, що думки, які відвідають нас в серединну точку між затемненнями, мають властивість втілюватися в життя і довгостроково впливати на події. Тому в серединні точки практикуємо виключно позитивне мислення.

Дати серединних точок між затемненнями: 3 червня о 02:00; 23 серпня о 01:10; 30 серпня о 12:25; 30 серпня о 12:52; 7 вересня о 00:07. Звернемо увагу на рідкісний збіг – дві серединні точки потрапляють на один і той самий день – 30 серпня.

2021 року на нас також чекає "Нумерологічний міст між світами" - дзеркальна дата 12.02.2021, яка, хоч і активізує ланцюжок змін, але одночасно і направить їх в сприятливе русло.

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