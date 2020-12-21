2021 року відбудеться чотири затемнення: якими вони будуть

Анна Паскевич Гороскоп 02:48, 21.12.2020

2021 року відбудеться чотири затемнення – це вважається астрономічною нормою. Два з них будуть сонячними, ще два – місячними.

2020 рік у цьому плані був аномальним, оскільки на нього випало одразу шість затемнень. На думку астрологів, велика кількість таких явищ підвищує ризик складнощів і несприятливих подій. OBOZREVATEL розповідає, якими будуть затемнення 2021 року.

Календар затемнень 2021 року

  • 26 травня 2021 року – повне місячне затемнення

  • 10 червня 2021 року – кільцеподібне сонячне затемнення

  • 19 листопада 2021 року – часткове місячне затемнення

  • 4 грудня 2021 року – повне сонячне затемнення

Затемнення Сонця 10 червня 2021 року

Затемнення Сонця 10 червня 2021 року буде кільцеподібним. Відбудеться воно о 12:41 за Києвом і найкраще буде видним з території Канади, Гренландії і Далекого Сходу. В Україні можна буде спостерігати лише часткову фазу затемнення.

Затемнення Сонця 10 червня 2021 року кільцеподібним
Unsplash

Сонячне затемнення Сонця 4 грудня 2021 року

Сонячно затемнення 4 грудня 2021 року повним і настане о 09:34 за київським часом. Максимальну фазу його можна буде побачити з території Антарктиди; в Україні явище не вийде спостерігати навіть частково.

Затемнення Місяця 26 травня 2021 року

26 травня о 13:14 за Києвом відбудеться повне затемнення Місяця. Його можна буде спостерігати з територій Північної та Південної Америки, Австралії та Тихого океану, а також Східної Азії.

26 травня о 13:14 за Києвом відбудеться повне затемнення Місяця
Unsplash

Місячне затемнення 19 листопада 2021 року

Це затемнення буде частковим. Відбудеться воно о 10.57 за Києвом. Його буде добре видно в Північній і Південній Америці, Австралії, Тихому океані і Східній Азії.

Раніше OBOZREVATEL публікував гороскоп здоров'я для всіх знаків зодіаку, а також любовний гороскоп на 2021 рік.

Коментувати
Гороскоп

Дивіться також

Сенцов назвав своє звільнення "подарунком" для Зеленського

Зеленський оголосив про фінал реформи Генпрокуратури

Війська РФ підірвали трактор із мирними жителями на Донбасі – штаб ООС

Зеленський пояснив необхідність будівництва доріг у розпал пандемії

Офіс Зеленського оконфузився з перекладом його інтерв'ю New York Times