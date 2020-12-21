2021 року відбудеться чотири затемнення: якими вони будуть

2021 року відбудеться чотири затемнення – це вважається астрономічною нормою. Два з них будуть сонячними, ще два – місячними.

2020 рік у цьому плані був аномальним, оскільки на нього випало одразу шість затемнень. На думку астрологів, велика кількість таких явищ підвищує ризик складнощів і несприятливих подій. OBOZREVATEL розповідає, якими будуть затемнення 2021 року.

Календар затемнень 2021 року

26 травня 2021 року – повне місячне затемнення

10 червня 2021 року – кільцеподібне сонячне затемнення

19 листопада 2021 року – часткове місячне затемнення

4 грудня 2021 року – повне сонячне затемнення

Затемнення Сонця 10 червня 2021 року

Затемнення Сонця 10 червня 2021 року буде кільцеподібним. Відбудеться воно о 12:41 за Києвом і найкраще буде видним з території Канади, Гренландії і Далекого Сходу. В Україні можна буде спостерігати лише часткову фазу затемнення.

Затемнення Сонця 10 червня 2021 року кільцеподібним Unsplash

Сонячне затемнення Сонця 4 грудня 2021 року

Сонячно затемнення 4 грудня 2021 року повним і настане о 09:34 за київським часом. Максимальну фазу його можна буде побачити з території Антарктиди; в Україні явище не вийде спостерігати навіть частково.

Затемнення Місяця 26 травня 2021 року

26 травня о 13:14 за Києвом відбудеться повне затемнення Місяця. Його можна буде спостерігати з територій Північної та Південної Америки, Австралії та Тихого океану, а також Східної Азії.

26 травня о 13:14 за Києвом відбудеться повне затемнення Місяця Unsplash

Місячне затемнення 19 листопада 2021 року

Це затемнення буде частковим. Відбудеться воно о 10.57 за Києвом. Його буде добре видно в Північній і Південній Америці, Австралії, Тихому океані і Східній Азії.

Раніше OBOZREVATEL публікував гороскоп здоров'я для всіх знаків зодіаку, а також любовний гороскоп на 2021 рік.