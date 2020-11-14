Напевно, вже нікого не треба переконувати, що планети в знаках Зодіаку впливають на світові процеси і долі людей. Яскравим прикладом послужив 2020 рік, коли відразу три соціальні планети перебували в знаку Козеріг і закрили весь світ на карантин. Козеріг і його управитель Сатурн, який весь рік йшов якраз своїм "ріднім" Козерогом, що ще більше посилило його вплив, спровокували обмеження, заборони, неможливість вийти за рамки і діяти вільно. Це ми і спостерігали протягом 2020 року.

З роком, що минає, все зрозуміло. А якими будуть тенденції наступного року?

2021 рік пройде під впливом знака Водолій і його планети Уран. Що це означає? Як завжди, є дві сторони медалі. В позитивному плані це принесе світу багато нового, прогресивного, оригінального, такого, що відмітає стереотипи і застарілі установки. Це рік змін і реформ, повалення віджилих авторитетів, прагнення до незалежності і самостійності.

На перший план вийдуть люди і організації, які сповідують принципи свободи, революційного оновлення, позбавлені забобонів і володіють потужною, перетворюючою світ енергією. Це час наукових відкриттів, інтелектуальних проривів, нових розробок в електроніці та техніці. Стирання умовностей і кордонів, виходу за межі жорстких рамок і обмежень.

У негативному плані прагнення до свободи і оригінальності може обернутися вседозволеністю і хаосом. З'являться диктатори і демагоги, готові заради своїх ідей або з особистої користі пожертвувати багатьма людськими життями. Процес перетворень в цьому випадку дуже болючий: новий порядок встановлюється через соціальні вибухи, масові заворушення, революції, війни та інші політичні катаклізми, які, в свою чергу, супроводжуються економічним занепадом.

Оскільки Сатурн, співуправитель Водолія, буде знаходитися в цьому знаку майже два з половиною роки, такі тенденції збережуться не тільки в 2021 році. Більш того, вони будуть властиві світу багато наступних років, тому що 2024-го в знак Водолія надовго увійде Плутон – ще більш глобальний руйнівник і перетворювач світоустрою.

Тому нам слід приготуватися до тривалого періоду трансформацій і зміни існуючого світопорядку. Старт цим змінам дає з'єднання Сатурна і Юпітера у Водолії – точним воно буде в грудні 2020 року, хоча його вплив уже відчутний. Це епохальне з'єднання, яке закладає програму політичних і соціальних процесів на найближчі 20 років.

Новий переділ світу вже розпочався!

Як же на побутовому рівні знизити негативний вплив Водолія і, навпаки, скористатися сильними сторонами цього знака? По-перше, вивчати новинки в галузі наукових і технічних розробок, не відставати від життя, не зациклюватися на забобонах та інших обмежуючих свідомість переконаннях, вчитися мислити масштабно.

По-друге, експериментувати, давати свободу польоту фантазії, можливо, відкрити в собі нові таланти і здібності – Водолій любить оригінальність і самобутність. По-третє, відвідувати клуби за інтересами, співпрацювати з людьми, які захоплені тим самим, що подобається вам: великі організації і об'єднання – це теж сфера Водолія. Але і проявляти обережність. Особливо в поводженні з електрикою і вибухонебезпечними речовинами. Бути готовим до несподіваних поломок техніки і засобів передачі інформації (проблеми з інтернетом).

Взагалі, аварії і техногенні катастрофи – досить часті явища в період активності Урана. Як і великі землетруси і виверження вулканів. У повсякденному житті і спілкуванні уникати зайвої норовитості і недисциплінованості – цього буде вистачати і в соціумі, тому хоча б на особистому рівні треба зберігати встановлений порядок і персональну відповідальність.

У період негативного впливу Урана підвищується кількість розлучень, нівелюються сімейні цінності, загострюються протиріччя між поколіннями. Будьте обережні з тими, хто для вас дорогий! Раптовість, непередбачуваність, хаотичність – до цього не можна підготуватися, але можна постаратися звикнути, не так гостро реагувати, стати більш гнучким, навчитися швидко пристосовуватися до нових обставин. Саме таке завдання стоїть перед нами в найближчі роки.

Слід ще раз відзначити, що вплив Водолія вже практично розпочався. Протягом 2021 року найпомітніше він проявить себе взимку і навесні, а потім восени. Влітку 2021 роки Водолій в чистому вигляді не діятиме.

І на закінчення, як завжди, хочеться нагадати, що для кожної окремої держави, організації і людини головним є її персональний гороскоп і особистий прогноз.

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