Коли астрологічна ситуація стає такою складною і має настільки далекосяжні наслідки, як зараз, завжди хочеться попередити про це заздалегідь. Тому ще в листопаді минулого року я написала про те, що січень і лютий 2021- ого будуть дуже непростими. І ось зараз ми знаходимося в самому епіцентрі цих астрологічних впливів.

Цілком очевидно, що головні події початку 2021 року торкнуться Америки. Хоча знову заздалегідь попереджаю, що одними тільки США справа не обійдеться: з'єднання Юпітера і Сатурна у Водолії стане руйнівним і для інших урядів і держав, в тому числі для Росії, про що у мене теж є публікація.

Це з'єднання закладає зміни на найближчі 20 років, і якщо гороскоп Росії мною вивчений досконально, тому терміни тих чи інших подій можна розрахувати більш-менш точно, то у випадку з США точними розрахунками я не володію. Однак процеси, які ми спостерігаємо зараз, а також аналіз подій останніх років в цій країні дають підставу стверджувати, що Сполучені Штати Америки незабаром однозначно втратять своє світове лідерство. І це в кращому випадку...

Оскільки цілком можливий і більш плачевний для Штатів сценарій: громадянська війна, внутрішній тероризм, розкол і розпад країни. Але це в далекому майбутньому. А в найближчій перспективі всі ми будемо перебувати під негативним впливом Урану. Його злий вплив ми вже мали можливість відчути.

Але оскільки Уран стане господарем становища на дуже тривалий термін, слід бути готовими до нанеймовірніших поворотів. Життя зараз буде прискорюватися, одні події змінюватися іншими з неймовірною швидкістю – це теж вплив Урану і його знаку Водолій.

Все старе, віджиле, що заважає розвитку відійде в минуле. Символ Водолія – жива і мертва вода: все, що нежиттєздатно, буде знищено. Тільки нове, прогресивне, націлене в майбутнє зможе залишитися в живих.

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