Дата 12.12.2020: тарологиня розповіла, що робити в цей день

12.12.2020 вважається зеркальною датою – останньою парною у нинішньому році. Цього дня можна зробити перший крок у новому напрямку.

Що означає ця дата і до чого варто готуватися OBOZREVATEL розповіла тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка. Якщо скласти усі цифри дати, виходить одиниця. Як зазначила експертка, за нумерологією цей день означає початок початків, коли зароджується щось нове і прогресивне.

"Хоч до народження молодика 14 грудня, і до народження нового сонця 21 грудня ще дожити треба, але вже можна замислитися над тим, що потрібно буде впустити в своє життя. Тобто усвідомити, до чого ж ви прагнете насправді, і вже навіть можна зробити перший крок у цьому напрямку", – сказала Соломка.

Вона додала, що, крім того, триває 28 місячний день, символ якого лотос. Це означає, що цей період досить спокійний, сприятливий для усіх справ, особливо пов'язаних із духовним прозрінням.

"Тобто саме сьогодні відкривається певне бачення і багато чого стає зрозумілим – просто як з очей полуда спадає. Якісь відповіді приходять у снах чи у знаках. Покращується концентрація, голова починає вправніше працювати і оперувати великою кількістю даних, додається певна сміливість і у думках, і у рішеннях. Тому саме сьогодні можна про щось заявляти, ставити питання руба. Приміром, кидати шкідливі звички і заявити про це на весь світ, щоб не було спокуси відіграти все назад", – сказала Соломка.

Також тарологиня наголосила: якщо цього дня зробити щось важливе, то це точно запам'ятається.

"Можна одружитися чи розірвати стосунки, розпочати новий бізнес чи писати книгу, кинути палити чи пити, присідати 100 разів чи проходити 10 тисяч кроків. Словом, є де попрацювати фантазії і вигадати собі якесь випробування чи приурочити подію", – додала експертка.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, чим особлива дзеркальна дата 12.12.2020, що рекомендується і не рекомендується робити цього дня.

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