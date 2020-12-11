12.12.2020: що означає дзеркальна дата та як вплине на людей

Субота, 12 грудня, завдяки порядку цифр 12.12.2020 вважається дзеркальною датою – останньою в нинішньому році.

На думку нумерологів, такі дні здатні серйозно вплинути на життя людей і навіть принести здійснення заповітних бажань. OBOZREVATEL розповідає, чим особлива дзеркальна дата 12.12.2020, що рекомендується і не рекомендується робити цього дня.

Що символізує дзеркальна дата 12.12.2020

Дзеркальній даті 12.12 покровительствує число 3 (сума цифр у числі 12), яке символізує позитивну енергію, доброту і розвиток духовності. Вважається, що в такі дні потрібно робити добрі справи для оточуючих: зайнятися благодійністю, допомогти нужденним.

Дзеркального датою 12.12 протегує число 3 Pixabay

Що можна робити в дзеркальну дату 12.12.2020

12.12.2020 року потрібно постаратися залучити якомога більше удачі в своє життя, вважають езотерики. У зв'язку з цим в останню дзеркальну дату року рекомендується:

Проявляти активність: всі розпочаті справи обіцяють бути успішними.

Загадувати бажання.

Прислухатися до своєї інтуїції: внутрішній голос здатен підказати більше, ніж зазвичай.

Зайнятися медитацією, йогою, спортом, творчістю або іншими справами, які наповнюють енергією.

12.12 рекомендується зайнятися йогою або іншими медитаціями Pixabay

Підвести підсумки 2020 року, осмислити, що вдалося зробити, а над чим ще потрібно попрацювати.

Віддати всі борги.

Спілкуватися, заводити нові знайомства – день 12 грудня вдалий для цього.

Складати плани на майбутнє: корисно їх записати та візуалізувати.

Купити подарунки для близьких.

Що не можна робити 12.12.2020

Вступати в конфлікти, лаятися, сваритися, сперечатися – є ризик більше не відновити стосунки.

Бажати зла будь-кому, як і в усі інші дні, – воно повернеться бумерангом.

Лінуватися і бити байдики: навіть відпочинок цього дня має бути активним і приносити користь.

Бажання, загадане 12.12, має високі шанси на здійснення, вважають нумерологи Pixabay

Як загадати бажання в дзеркальну дату 12.12.2020

Чітко сформулюйте своє бажання, а потім запишіть його на папері так, ніби воно вже здійснилося. На іншому аркуші напишіть щире побажання для свого друга, а на третьому – для всіх членів сім'ї.

Всі три аркуші паперу залиште на ніч на підвіконні, під місяцем попросивши виконання всього, про що ви попросили.

Як повідомляв OBOZREVATEL 14 грудня 2020 року відбудеться затемнення Сонця, яке, на думку астрологів, активує трансформацію року.